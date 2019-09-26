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Başkan Söğüt'ten Esentepe Mahallesi'nde inceleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Mahallesi'nde sorunlu bölgeleri inceleyerek, yapılması gereken çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

26.09.2019 12:18Başkan Söğüt'ten Esentepe Mahallesi'nde inceleme
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Mahallesi'nde sorunlu bölgeleri inceleyerek, yapılması gereken çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Mahallesi'nde başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, birim müdürleri ve meclis üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Mahalleyi gezen Başkan Söğüt'e, Esentepe Mahalle Muhtarı Muhlis Soydaş da eşlik etti. Muhtar Muhlis Soydaş ile birlikte park alanları, mahallenin sorunlu bölgeleri ve yeni proje üretilebilecek olan bölgelerde incelemelerde bulunuldu. Problemlerin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Söğüt ve beraberindeki heyet, daha sonra bölgedeki parklarda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında vatandaşların da taleplerini alan Başkan Söğüt, gerekli müdürlüklere tek tek not aldırarak kısa sürede yerine getirileceğini belirtti.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Söğüt, "Sorun varsa yerinde görmek ve ona göre çözüm üretmek bizlerin bu dönemki önceliğimiz. Sorunları yerinde görerek, daha hızlı bir çözüm planı oluşturacağız. Hem yapacaklarımızı yerinde planlayacağız hem de eksikliklerimizi vatandaşlarımızdan dinleyerek yol haritamızı çizeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Esentepe Mahallesi, Körfez, Söğüt, Yaşam

Kaynak: İHA

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