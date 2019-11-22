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Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Serdar Çelebi, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ü makamında ziyaret etti.

22.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:28Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Serdar Çelebi, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ü makamında ziyaret etti.

Son olarak İstanbul'da görev yapan ve Yusuf Aydın'ın İl Asayiş Şube Müdürlüğü görevine getirilmesi sonrası Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Serdar Çelebi'yi ağırlayan Başkan Şener Söğüt, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Serdar Çelebi'ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Huzur kenti olan Körfez'de inanıyorum ki başarılı çalışmalara imza atacaktır" ifadelerini kullandı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Serdar Çelebi, Şener Söğüt, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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