Haberler » Güncel » Başkan sordu, gazeteciler yanıtladı - Haber

Başkan sordu, gazeteciler yanıtladı

Başkan sordu, gazeteciler yanıtladıBURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:07
Başkan sordu, gazeteciler yanıtladı
BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi. 'Bu Kez Başkan Soruyor, Gazeteciler Cevaplıyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Aktaş, gazeteciliğin çok zor bir meslek olduğunu dile getirerek, 'Hepinizin çalışan gazeteciler gününü kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorumö dedi.
Bursa'da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Rollerin değiştiği, bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın soru sorduğu, gazetecilerin cevapladığı etkinlik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıd Salonu'nda gerçekleşti. Başkan Aktaş, kurulan platformda Eko Gazetesi Sahibi Tahsin Ardıç, İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, Line TV Program Yapımcısı Kübra Ulutaş ve Yeni Dönem Gazetesi Köşe Yazarı Huriye Gül Kolaylı'ya 'moderatör olarak' çeşitli sorular yöneltti. Gazetecilerin ekonomi, Bursa, internet gazeteciliği ve sosyal medya hakkındaki görüşlerini alan Başkan Aktaş, etkinliğe katılan medya mensuplarını temsilen her masadan bir gazeteciye de söz vererek düşüncelerini aldı.
BAŞKAN AKTAŞ ÇOK ZOR, AZAMİ DİKKAT GEREKTİREN BİR MESLEK
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 16 yıldır gazetecilerle mesai birlikteliği olduğunu hatırlatarak, 'Dilini ve sürecini çok iyi anlamadığım bir mesleği icra ediyorsunuz. Görevim gereği basın mensuplarıyla sürekli bir araya geldiğim için bu akşam hem misafirimiz oldunuz hem de sizlere soru sormak istedikö diye konuştu. Başkan Aktaş, konuşmasında, haber için toplanan bilgilerin süzgeçten geçirilmesinin ve bu bilgilerin doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasının zorluğuna değindi. Olaylara tarafsızca bakan, Bursa'nın ve insanların menfaati doğrultusunda yayın yapan meslek mensuplarını tebrik eden Başkan Aktaş, 'Bir habere binlerce yorum yapılabiliyor. Çok zor, azami dikkat gerektiren bir meslek. Gazetecilik; bazen bir kelimenin çok farklı manalara çekildiği, anlık gelişmelere sebep olabilen, aynı zamanda gönül kazanmak adına da güzel bir uğraş alanı. Sizlere sağlık ve afiyetle, daha nice güzel günler, yıllar diliyorumö şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlik sonrasında basın mensuplarına çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Başkan sordu, gazeteciler yanıtladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13  Spor gaziantep fk başkanı mehmet büyükekşi amacımız ligde hatrı sayılır bir kulüp olmak - Haber
12:13  Sokak köpekleri için Mamamatik yaptılar - Haber
12:12  KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR - Haber
12:10  Yaşlı evinde yeni yıl heyecanı - Haber
12:08  Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "İş ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesinde büyük bir... - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 12:15:03