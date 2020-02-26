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Başkan Soydan'ın üç aylar mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 11 ayın sultanı Ramazan Ayının müjdecisi olan üç aylara erişmenin mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

26.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:58Başkan Soydan'ın üç aylar mesajı
AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 11 ayın sultanı Ramazan Ayının müjdecisi olan üç aylara erişmenin mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Soydan, yaptığı yazılı açıklamada, "Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan kutlu vakte, yani üç aylara girmiş bulunuyoruz bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Bu mübarek zamanlardaki tek duamız, Türk ve İslam coğrafyalarının tamamına sağlık ve mutluluk gelmesi, bu özel gecelerin, gönüllerimize huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını tebrik eder, ülkemize, milletimize ve Türk-İslam alemine huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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