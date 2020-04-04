Başkan Soydan, merhum başbuğ Alparslan Türkeş'i unutmadı
AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 23'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
04.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:37
Başkan Soydan, yayımladığı mesajında, "Aziz Türk milletinin kutlu evlatlarından biri olan, kalbi durduğu son ana kadar vatan sevgisiyle çarpan, ülkemizin önemli devlet ve siyaset adamlarından, merhum Alparslan Türkeş'in vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler: Alparslan Türkeş, Aziz Türk, Pazaryeri, AK Parti, Güncel