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Başkan Soydan, merhum başbuğ Alparslan Türkeş'i unutmadı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 23'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

04.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:37
Başkan Soydan, merhum başbuğ Alparslan Türkeş'i unutmadı
AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 23'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Soydan, yayımladığı mesajında, "Aziz Türk milletinin kutlu evlatlarından biri olan, kalbi durduğu son ana kadar vatan sevgisiyle çarpan, ülkemizin önemli devlet ve siyaset adamlarından, merhum Alparslan Türkeş'in vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Alparslan Türkeş, Aziz Türk, Pazaryeri, AK Parti, Güncel
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