Başkan Soyday'ın Yaşlılara Saygı Haftası mesajı
AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:26
AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Soydan, mesajında, yaşadıkları tecrübeleri bugüne aktaran, milli değerleri ve kültürü yarına taşıyan yaşlıların haftalasını kutlayarak, "Yaşlılarımız da birlik ve beraberliğimizi simgeleyen en kutsal değerlerimizin başında gelmektedir. Yaşlılık, geçmişin muhasebesinin yapıldığı, tecrübe ve birikimlerin yeni kuşaklara aktarıldığı, anılarla yaşanılan bereketli bir dönemdir. Türk milleti tarihinin her döneminde yaşlısına gereken değeri ve önemi vermiştir. Ülke olarak bu geleneğe sahip çıktığımız sürece, geçmişten haberdar olacak ve geleceğe daha emin bir şekilde bakabileceğiz. Yaşlıların toplumdaki yeri ve önemini bir kere daha hatırlayarak, onları sadece yılın bir günü veya bir haftası değil, toplumumuza sağladıkları katkılarla her zaman hatırlanmaları gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatlarını en iyi şekilde yetişmemiz için feda eden, sahip oldukları bilgi hazinesi ile geleceğimize yön veren tüm yaşlı vatandaşlarımızın Yaşlılara Saygı Haftası kutlar, aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini diliyor tüm yaşlı vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, hürmetle ellerinden öpüyorum" dedi. - BİLECİK
Soydan, mesajında, yaşadıkları tecrübeleri bugüne aktaran, milli değerleri ve kültürü yarına taşıyan yaşlıların haftalasını kutlayarak, "Yaşlılarımız da birlik ve beraberliğimizi simgeleyen en kutsal değerlerimizin başında gelmektedir. Yaşlılık, geçmişin muhasebesinin yapıldığı, tecrübe ve birikimlerin yeni kuşaklara aktarıldığı, anılarla yaşanılan bereketli bir dönemdir. Türk milleti tarihinin her döneminde yaşlısına gereken değeri ve önemi vermiştir. Ülke olarak bu geleneğe sahip çıktığımız sürece, geçmişten haberdar olacak ve geleceğe daha emin bir şekilde bakabileceğiz. Yaşlıların toplumdaki yeri ve önemini bir kere daha hatırlayarak, onları sadece yılın bir günü veya bir haftası değil, toplumumuza sağladıkları katkılarla her zaman hatırlanmaları gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatlarını en iyi şekilde yetişmemiz için feda eden, sahip oldukları bilgi hazinesi ile geleceğimize yön veren tüm yaşlı vatandaşlarımızın Yaşlılara Saygı Haftası kutlar, aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini diliyor tüm yaşlı vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, hürmetle ellerinden öpüyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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