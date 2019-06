Başkan Soyer, 20. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nda konuştu

20. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nun (MAS) açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Doğru kararları geçmişin saklı gücünden yararlanarak verebiliriz. Geleceği öngörebilmenin tek yolu geçmişi iyi anlamak ve bugünün koşulları içinde yorumlamaktan geçiyor. Geleceğimiz geçmişimizde saklı. Saklı olanı beraber keşfedelim ve mükemmel bir geleceğe doğru, birlikte yürüyelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KalDer İzmir Şubesi tarafından ''Retrofütürizm'' ana teması ile bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nda konuştu. "Geçmişin Gücü ile Mükemmel Gelecek" başlıklı bir sunum gerçekleştiren Başkan Soyer, tarihten örnekler vererek kent yönetimlerinin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

"İzmir için karar verirken geçmişi de dinliyoruz"

Sanayi devrimi sonrası Barselona kentinin yaşadığı büyük sorunlar ve mühendis Ildefenos Cerda'nın ortaya koyduğu başarılı planlamanın ders alınması gereken örnekler olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde her ülke, her kent sınırlı bir kaynağa sahip. Su rezervleri, enerji potansiyeli, işgücü, finans kaynağı kısıtlı. Daha önemlisi hiç birimizin zamanı sonsuz değil. Bu kaynakları en doğru şekilde nasıl harekete geçirebiliriz? En doğru yöne nasıl kanalize edilebiliriz?Bugün aldığımız kararların gelecekte pek çok sorunun kaynağı olmasını nasıl engelleyebiliriz?İşte bu noktada geçmişten gelen bilginin ve deneyimlerin gücü karşımıza çıkıyor. İzmir için karar verirken herkesi dinliyor, konunun tüm uzmanlarının fikrini ve önerisini alıyoruz. Ama karar vermeden önce dinlememiz gereken, incelememiz gereken çok önemli bir kaynak daha var. Biz İzmir iç in karar verirken geçmişi de dinliyoruz. Dinlemek zorundayız. Zira İzmir, yeni kurulmuş bir yerleşim yeri değil. En azından 8 bin 500 yıldır burada ve binlerce yıldır bulunduğu coğrafyanın doğal başkentliğini üstlenmiş bir liman şehri. 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen Yeşilova Höyüğü'nde bulunan mühürler ve diğer eserler,İzmirlilerin o zamandan beri organize bir halk olduğunu ve İç Ege ile çok yakın ilişkileri olduğunu gösteriyor. Tıpkı bugün olmaya devam ettiği gibi."

"İzmir dünyada demokrasinin doğduğu yer"

İzmir'in demokrasi ve özgürlükler şehri olmasının birçok güncel nedeni olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "İzmir dünyada demokrasinin ilk doğduğu yerlerden biri. Yeryüzünün bilinen ilk parlamentoları, demokratik kararların verildiği en kadim meclisler arasında bu şehrin mekanları yer alıyor. Seferihisar'daki Teos, Torbalı'daki Metropolis ve diğerleri demokrasinin dünyada ilk uygulanmaya başladığı mekanlar arasında yer alıyor. Aradan geçen binlerce yıla rağmen bu demokrasi kültürü, biz farkında olmasak da şehrin sokaklarında dolaşmaya ve bize ilham vermeye devam ediyor. Mükemmel bir geleceğe yön veriyor" diye konuştu.

"Veri kullanımını daha da artıracağız"

Doğru kararların geçmişin saklı gücünden yararlanarak verilebileceğini ifade eden Başkan Soyer, "Geleceği öngörebilmenin tek yolu geçmişi iyi anlamak ve bugünün koşulları içinde yorumlamaktan geçiyor. Günümüzde buna veri yönetimi de deniyor. Veri, ileriye yönelik doğru karar vermede en doğru araç olarak kabul ediliyor. Çok mutluyum ki veri kaydetme, arşivleme ve analiz etme konusunda deneyimli bir kadroya sahibiz. Veri yönetiminin değerini bilen ve bunu uygulayan bir İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Ama biz bunu daha da arttıracağız. Veri yönetimini her alanda daha aktif olarak kullanmak için genişleteceğiz. Kaynaklarımızı verimli kullanmak için ve en doğru kararı verebilmek için buna ihtiyacımız olacak. Bunu yaparken, yalnızca teknolojik ve akademik bilgiye değil, geçmişten gelen örtük ve sözel bilgiye de yer vereceğiz" dedi.

Geleceğimiz geçmişimizde saklı

Kentle ilgili verilerin paylaşımının önemine de vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, şunları kaydetti: "Veri yönetimi konusunda günümüzde çok farklı çözüm yöntemleri geliştirilmeye ve uygulanmaya başlandı. Açık veri anlamına gelen 'open data' sistemi ile veri yararlı uygulamalar ve hizmetler oluşturması için herkesin kullanımına açılıyor. Dünya üzerinde birçok kent açık veri sistemini kullanmaya başladı ve bunu her geçen gün geliştiriyor. Açık veri konusunda en başarılı kentlerden New York Belediyesi bugün sokak sokak suç veri atlası, ağaç envanteri atlası, ticari işletme atlası gibi birçok açık veri portalını vatandaşlarının kullanımına ü ;cretsiz olarak sunuyor. Bu açık veri portalı sayesinde vatandaşlarına hem şeffaflık sağlıyor hem gelecekleri hakkında karar vermelerinde yol gösterici oluyor hem de kent için yenilikçi çözümlere ilham kaynağı oluyor. Özetle, geçmişin unutulmuş kültürleri içinde kapalı kalan bilgiyi, geleceğin açık bilgisine dönüştürmek zorundayız. İzmir için ancak böyle hareket edersek doğru ve kalıcı kararlar alabiliriz. Geleceğimiz geçmişimizde saklı. Saklı olanı beraber keşfedelim ve mükemmel bir geleceğe doğru, birlikte yürüyelim."

Geçmişin gücü ile mükemmel gelecek

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Kalite Derneği (KalDer)Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, "Dünya ve dünyayı şekillendiren insanlık, sürekli bir döngü içinde yaşıyor. Bu döngüyü yaşamın her alanında görebilirsiniz. Geçmişteki gelişmelerin bizleri karşı karşıya bıraktığı sonuçları hepimiz çok iyi biliyoruz. Çağımızda çevresel, sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlar birbirine geçmiş durumda. Sempozyumun bu seneki teması Retrofütürizm. "Geçmişin Gücü ile Mükemmel Gelecek". Kanaatimce insanlığın önündeki en önemli sınav da mükemmel geleceğe nasıl ulaşılacağının cevabının bulunmasıdır. Yaşadığımız dö ;nemi insanlığın sıçrama tahtası yapabilmemiz için geçmişten gelen öngörümüzü inşa ederken ortak akılla karar vermenin önemini vurgulamak istiyorum. Geçmiş deneyimlerimizi arkamızda bırakmak yerine gelecek yolculuğumuzda yanımıza almak bizler için çok önemli bir rehber olacaktır. Daha iyi bir başarı profiline ulaşabilmek ancak ve ancak geçmişteki öngörüleri günümüzle yorumlayarak bir kültür inşası ile mümkün olabilecektir. Kalite dediğimiz kavramın temelinde de bu felsefe yatmaktadır. Atılan her adımın sorgulanması kalitenin çizgilerini oluşturur" şeklinde konuştu.

Geleceği biçimlendirmek

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç ise "retrofütürizm" teması ve "Geçmişin gücü ile geleceği oluşturmak" ana fikri ile birlikte ufuk açacak bir sempozyuma daha imza attıklarını ifade etti. Toplam kalite yönetiminin her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren bir olgu olduğuna dikkat çeken Senem Kılıç "Ülkemizdeki kurumların üretim ve hizmetlerinin gelişmesi ve bireylerin ise yaşam kalitesinin artması için çalışıyoruz. Bir sivil toplum örgütü olarak ülke ekonomisinin gelişmesi adına verdiğimiz katkılardan gurur duyuyoruz. Bu geçmişin gücü ile mükemmel gelecek temasında anlatmak istediğimiz gibi değiştiremeyeceği miz bir geçmiş geride dururken biçimlendirebileceğimiz bir gelecek önümüzde bekliyor. Bugün söyleyeceğimiz her şey geleceğimizi biçimlendirecek ön önemli etkiyi oluşturacaktır" diye konuştu.

