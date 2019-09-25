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Başkan Soyer'den kadın otobüs şoförlerine övgü

İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın otobüs şoförleriyle birlikte toplu ulaşımda yeni bir dönem başlattı.

25.09.2019 09:29Başkan Soyer'den kadın otobüs şoförlerine övgü

"İzmir'in yüz akısınız"

Başkan Tunç Soyer, ESHOT Genel Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette işbaşı yapan kadın şoförleri tebrik ederek, "Sizler İzmir'in yüz akısınız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent içi toplu ulaşımda hizmet vermek üzere ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan kadın sürücülerle bir araya geldi. Cesaret ve özgüvenlerinden dolayı kurumun yeni personelini tebrik eden Soyer, "İzmirli sizi bekliyormuş meğer. Sizler öncüsünüz, İzmir'in yüz akısınız. İnşallah daha çok kadın şoför sizin peşinizden gelecek" diye konuştu.


Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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