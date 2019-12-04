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Başkan Soyer'den kahraman itfaiye erine teşekkür ziyareti

İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan yangında ev sahibini alevlerin arasından kurtaran itfaiye eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizi çok onurlandırdın ve gururlandırdın.

04.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:24Başkan Soyer'den kahraman itfaiye erine teşekkür ziyareti

İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan yangında ev sahibini alevlerin arasından kurtaran itfaiye eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizi çok onurlandırdın ve gururlandırdın. Bu cesaretin için sana teşekkür ediyoruz" dedi.

Konak ilçesi Akarcalı Mahallesi 1095 Sokak'taki 2 katlı evin zemin katında çıkan yangına  müdahale eden itfaiye erlerinden 2 çocuk babası Mehmet Çağlar (42), içeride Özgehan Gökçay'ın olduğunu fark etti. Alevlere aldırış etmeden eve giren Çağlar, Gökçay'ı kurtardı. Özgehan Gökçay'ın baygın olduğunu fark edince de, kendi kullandığı hava solunum cihazını çıkararak, kadına taktı. Ekip arkadaşlarının yardımı ile evden çıkan Gökçay ve Çağlar, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Çağlar, sabah taburcu edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kahraman itfaiye eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret etti. Soyer, "Bizi çok onurlandırdın ve gururlandırdın. Bu cesaretin için sana teşekkür ediyoruz" dedi. Çağlar, iki çocuğu ve eşiyle birlikte karşıladığı Başkan Soyer'e yangında yaşadıklarını anlattı. Evden içeri girdiğinde ev sahibesini baygın bir şekilde bulduğunu ifade eden Çağlar, kendi hava maskesini çıkararak baygın kadına taktığını ve bu şekilde kadının nefes almasını sağladığını söyledi. Çağlar'ın çocuklarıyla sohbet eden Soyer, "Kahraman bir babanız var. Çok özel bir insan, bizi çok onurlandırdı. İyilik ve heyecan ölmemiş" dedi.



Mehmet Çağlar, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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