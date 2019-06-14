Başkan Soyer, Göztepe için net konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Torbalı'da önceki dönem Göztepe'ye bir arazi için verilen intifa hakkının iptal edilmesiyle ilgili, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Göztepe'yi destekleyecek. Torbalı'daki arazide tekrar Göztepe'ye intifa hakkı verilmesini sağlayacağız. Göztepe'yi yarı yolda bırakmayacağız" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Torbalı'da önceki dönem bir arazi için Göztepe Spor Kulübüne verilen intifa hakkının iptal edilmesiyle ilgili de açıklama yaptı. Başkan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Göztepe'yi destekleyecek. Torbalı'daki arazide tekrar Göztepe'ye intifa hakkı verilmesini sağlayacağız. Göztepe'yi yarı yolda bırakmayacağız" diye konuştu.



"Şov yapıldı"



AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, dilek ve temenniler bölümünde Torbalı Belediyesinin CHP'li başkanı İsmail Uygur'un, AK Parti'li eski belediye başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde alınan karar gereği Göztepe Spor Kulübüne verilen araziyi kapsayan tahsisin iptal edilmesiyle ilgili söz aldı. Hızal, şunları söyledi: "Bu şehre sorun çıkarmayalım, yolunu, önünü açalım. Ne yazık ki bugün görüyoruz ki önceki yönetim tarafından Göztepe Spor Kulübüne verilmiş olan bir intifa hakkını hiçbir hukuki dayanak olmadan Torbalı Belediyesi iptal ediyor. Hukuki eksiklikler intifa hakkının iptal edilmesine gerek bırakmıyor. Siyasi gerekçelerle şov yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Torbalı Belediyesinin, Göztepe Kulübünün, Türkiye Futbol Federasyonu ve bölge halkının dahil olduğu bir durum. Biz geçmişte yapılanları sadece siyasi gerekçelerle ortadan kaldırırsak İzmir'e hiçbir şey kazandıramayız. Torbalı Belediye meclisinde verilen bu hatalı karardan dönülmesi gerekiyor. Hukuksal ve imarsal sorunların olduğu söyleniyor. Biz de inceledik, hazırlanan protokole baktık. Bu AK Parti'li bir belediye başkanı tarafından yapılmış. Hukuki eksiklikleri var. Bu düzeltilebilir. Basında şov aracı olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz."



"Göztepe'yi yarı yolda bırakmayacağız"



Başkan Soyer, Torbalı'daki iptale dair, "Çok net söylüyorum; İzmir Büyükşehir Belediyesi Göztepe'yi destekleyecek. Torbalı'daki arazide tekrar Göztepe'ye intifa hakkı verilmesini sağlayacağız. Göztepe'yi yarı yolda bırakmayacağız. Biz bugüne kadar Göztepe'yi destekledik bundan sonra da destekleyeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın" açıklamasını yaptı.



Kültürpark konusu resmiyete kavuştu



Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde alınan karar gereği Kültürpark'ta bulunan İZFAŞ binasının tahsisinin iptali yönündeki madde resmiyete kavuştu. Tınaztepe Üniversitesine 3 yıllığına gerçekleşecek tahsis iptal edilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmede binanın idari birimlerce kullanılacağı aktarıldı.



200 milyon TL'lik borçlanma komisyona gitti



Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi meclisten borçlanma yetkisi istedi. Yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar noktasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 200 milyon TL'ye kadar bir borçlanmaya gidebilmesi için istenen yetki üzerine AK Parti grubu borçlanma yetkisinin gerekçelerini sordu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Çok detaylı görüşülmeden meclise sunulmadı çok manidar. Ne yönde hangi oranda yatırıma, kamulaştırma yapılacağını bilmiyoruz. Oldubittiye getirilerek komisyona sunulmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda hassasiyet göstereceğinizi düşünüyoruz" dedi.



Başkan Soyer önergenin detaylı görüşülmesini söyledi. Böylece Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan meclise gelen önerge geri gönderildi.



Konut suyunda yüzde 10'luk indirim



İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısının ardından İZSU Genel Kurulu gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılmadığı İZSU oturumunu Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetti. Toplantıda su ve atık sulara ilişkin uygulanan 2 kademeli fiyatı 3 kademeye çıkarılması oylandı ve kabul edildi. Ayrıca 1 Temmuz'dan itibaren kentte kullanılacak konut suyunda yüzde 10'luk indirim uygulanacağı da aktarıldı. İndirim kararı meclisten oy birliğiyle geçti. Oturumda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Yüzde 10'luk indirim 0 ve 13 metreküp arasında oluyor. Bunu İzmir halkının bilmesini istiyoruz. 100 TL'lik bir fatura 97 TL gibi gelecek" dedi. MHP Meclis Üyesi Osman Mert ise, Foça'daki kanalizasyon sorununa dair konuştu. MHP'li Mert, "Foça'da kanalizasyonun olmadığı yerler var ama buralarda katı atık su bedelleri alınıyor. Bir evden iki işlem alınıyor. İZSU'nun bir çalışma ve işlem yapmasını talep ediyorum" diye konuştu. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak fiyat indirimine dair açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Taştan ise, "Yıllardan beri İzmir'de su fiyatı indirilsin diyoruz. Birazdan 'Türkiye'deki en ucuz su' denilecek. Tartıştığımız konu konutla alakalıdır. Bize en yakın İstanbul'dur. Kuruşlarla birlikte küsurat olarak İzmir daha ucuzdur. Doğrudur ama İstanbul 0-15 metreküpü baz alıyor. İzmir'imiz için hayırlı bir adımdır. Olumlu oy kullanacağız" açıklamasında bulundu.



Büyükşehir'den yeni tarife



İzmir'in yeni tarifesi İstanbul ve Ankara ile kıyaslandı. Buna göre İZSU'nun geçerli fiyat uygulaması ile yeni tarifeye ait bilgiler verildi. 20 metreküp su bedel tutarlarına bakıldığında İzmir'de 96.20 TL'lik olan konut faturasının 89.12 TL'ye çekildiği belirtildi. Konut dışı ise 221.20 TL'de sabit kaldı. Konut fiyatı Ankara'daki ASKİ'de 100 TL, konut dışının 254.20 TL, İstanbul'daki İSKİ'nin konut fiyatı 90 TL, konut dışı oranı da 214.80 TL olarak sunuldu. Geçerli İZSU tarifesinde 0-20 metreküp fiyatı 4.81 TL, 21 metreküp üstü 10.72 TL, konut dışı kademesiz ise 11.06 TL iken 1 Temmuz'dan sonraki uygulamanın fiyatları da netleşti. Buna göre; 0-13 metreküp konut fiyatı 4.33 TL, 14-20 metreküp arası 4.69 TL, 21 metreküp üstü 9.65 TL olurken konut dışı kademesizdeki 11.06 TL'lik fiyat sabit kaldı.



İZSU fiyat tarifesi



Konut 0-20 metreküp su bedeli 4,81 iken, 0-13 metreküp su bedeli 4,33'e, 14-20 metreküp su bedeli 4,69 ve 21 ve üstü metreküp su bedeli 9,65'e düştü. Konut dışı kademesiz su bedeli yine 11,06 olarak kaldı. Resmi daire kademesiz su bedeli 7,21'den 6,50'ye düşerken, park ve mezarlık kademesiz su bedeli de yine 3,97'de kaldı. Organize sanayi kademesiz su bedeli de 7,50'de ve NATO ve elçilik kademesiz su bedeli 11,36'da kaldı. Eski köyler kademesiz su bedeli 1,21'den 1,08'e; ilçe tarımsal ve hayvan sulama 0-20 metreküp su bedeli 2,40 iken, 0-13 metreküp su bedeli 2,17'ye, 14-20 metreküp su bedeli 4,33'e ve 21 ve üstü metreküp su bedeli 9,65'e düştü. Belde tarımsal ve hayvan sulama kademesiz su bedeli 2,40'tan 2,17'ye; eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz su bedeli 1,21'den 1,08'e; şehit-gazi aboneleri 0-20 metreküp su bedeli 2,40 ve 21 ve üstü metreküp su bedeli 5,36 iken, 0-13 metreküp su bedeli 2,17, 14-20 metreküp su bedeli 2,35 ve 21 ve üstü metreküp su bedeli 4,83'e düştü. Engelli aboneler 0-20 metreküp su bedeli 2,40 ve 21 ve üstü metreküp su bedeli 10,72 iken, 0-13 metreküp su bedeli 2,17'ye, 14-20 metreküp su bedeli 2,35'e ve 21 ve üstü metreküp su bedeli 9,65'e düştü. Kuyu atıksu konut 0-20 metreküp su bedeli 1,60 ve 21 ve üstü metreküp su bedeli 3,57 iken, 0-13 metreküp su bedeli 1,44'e, 14-20 metreküp su bedeli 1,56'ya ve 21 ve üstü metreküp su bedeli 3,22'ye düştü. Kuyu atıksu konut dışı kademesiz su bedeli yine 3,68'de kalırken, kuyu atıksu resmi daire kademesiz su bedeli 2,40'tan 2,16'ya düştü. Kuyu atıksu sanayi kademesiz su bedeli yine 2,27'de kaldı, K.Ö.P kademesiz su bedeli de yine 2,00 olarak kaldı. Belde belediye aboneleri kademesiz 2,40'tan 0,72'ye düştü. - İZMİR

Kaynak: İHA