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Başkan Soyer, güne bayram kutlamasıyla başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla başladı.

08.08.2019 10:52 Başkan Soyer, güne bayram kutlamasıyla başladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve "Süt Kuzusu" projesi çalışanlarıyla, Mezarlıklar Dairesi'nin bazı birimlerinde görevli personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Gürçeşme semtindeki tesislerde gerçekleşen buluşmaya çalışanların yanı sıra; Genel Sekreter Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Keskin eşlik etti.

Tüm personelle tek tek bayramlaşan Başkan Tunç Soyer, "İzmirliler bizden çok umutlu. Diliyorum bu umudu boşa çıkarmayacağız. İzmir için çok daha güzel işler yapacağız. Sizlere sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar diliyorum" dedi. - İZMİR

Kurban Bayramı, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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