Başkan Soyer muhtarlarla buluştu

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 ilçedeki 47 mahallenin muhtarları ile iftarda bir araya geldi. Muhtarları, Başkanlık Konutu'nda ağırlayan Başkan Soyer, her mahalleye tek tek gidilerek ihtiyaçların tespit edilmesinin ardından sorunların giderileceğini söyledi. Başkan Soyer, Muhtarlar Masası'nı güçlendirerek her muhtarın belediyeye rahatça ulaşıp taleplerini iletip takip etmelerini sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirileceğini açıkladı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yatırım taleplerinin yoğunluğuyla ön plana çıkan mahallelerin muhtarlarını Başkanlık Konutu'ndaki iftarda ağırladı. Buluşmaya Konak, Karabağlar, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinden 47 mahalle muhtarı katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, genel sekreter yardımcıları ve belediye bürokratlarının da bulunduğu iftar yemeğinde muhtarların talep ve önerilerini dinleyen, notlar alan Başkan Soyer, belediyeciliğe mobil hizmet anlayışı getireceklerini belirtti.Asfalt sıkıntısı ortadan kalkacakİlk etapta mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve hızla çözmek amacıyla sahada olacaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Kadifekale'den başlayarak, Buca, Karabağlar, Gaziemir ve sırasıyla diğer ilçeleri takip ederek bütün ekiplerimizle birlikte muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleyeceğiz ve sorunu hızla çözeceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Önceliğimiz yatırım ve destek ihtiyacı olan yukarı mahalleler olacak. Kanal, içme suyu çalışmaları bittiğinde sokakların toparlanmasını sağlamak için kuracağımız yeni sistemde, asfalt çalışmalarını da aynı ihale kapsamında gerçekleştireceğiz. Belediyemiz bünyesinde yer alan 'Muhtarlar Masası'nı güçlendireceğiz ve muhtarlarımız için çağrı merkezi gibi çalışan bir sistem kuracağız. Böylelikle her muhtarımız rahatlıkla bel ediyeye ulaşacak, ekiplerimiz muhtarımızın talebini dinleyip takip edecek, hızlı bilgi akışını sağlayacağız" diye konuştu.Geceye Konak ilçesindeki Hasan Özdemir, 1.Kadriye, 2. Kadriye, Aziziye, Kadifekale, Kosova, Zafertepe, Çimentepe, Tuzcu, Ülkü, Sakarya, Kubilay, Ballıkuyu, Akarcalı, Yenişehir, Zeytinlik, Emir Sultan, Güney, Hilal, Ege, Murat, Ferahlı, Ulubatlı, İsmetpaşa, Karabağlar ilçesindeki Yüzbaşı Şerafettin, İhsan Alyanak, Günaltay, Çalıkuşu, Abdi İpekçi, Salih Omurtak, Vatan, Yunus Emre, Bayraklı ilçesindeki Yamanlar, Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Onur, Bornova ilçesindeki Doğanlar, Mevlana, Çamkule, Karşıyaka'daki Örnekköy, Cumhuriyet, Çiğli'deki Şirintepe, Güzeltepe, Buca'daki İnönü ve Göksu, Gaziemir'deki Emrez mahallelerinin muhtarları katıldı. - İZMİR Karabağlar