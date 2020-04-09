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Başkan Söylemez'den iyilik hareketine övgü

Memur Sen Malatya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, sosyal medya hesabında paylaştığı belediye temizlik görevlisinin hareketini takdir etmesi beğeni kazanıp fotoğraf tıklanma rekorları kırdı.

09.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:12
Başkan Söylemez'den iyilik hareketine övgü
Memur Sen Malatya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, sosyal medya hesabında paylaştığı belediye temizlik görevlisinin hareketini takdir etmesi beğeni kazanıp fotoğraf tıklanma rekorları kırdı.

Söylemez, evinin 7.kat balkonundan çektiği fotoğraf altına, "An itibariyle 7.kattan gözlemlediğim kadarıyla hafıza kaybı yaşayan teyzemiz bir şekilde kendini dışarı atmış. Rota karışık. Merhamet sahibi kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışan temizlik görevlisi abimiz, evine bırakmaya çalışıyor. Her birimiz en yakınımız çocuklaşmış beli bükülmüşlere çocuklarımıza karşı olan merhametimizin aynısını sunarak kurtuluşa adım atalım inşallah" diye yazdı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Malatya, Güncel
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