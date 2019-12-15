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Başkan, soyunma odasına içinde 500 bin TL olan çanta getirdi

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi içi para dolu bir çantayla soyunma odasına gelerek futbolcularla bir konuşma yapmış ve maçı kazanmaları halinde takıma toplam 500 bin TL prim vereceğini vaat etmişti. Sakaryaspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0'ı yendi ve futbolcular 500 bin TL'lik primin sahibi oldu.

15.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:47

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Özel İdare , sahasında 'u konuk etti.

Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sakaryaspor'un gollerini 79. ve 85. dakikalarda Berk İsmail Ünsal kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor puanını 27 yaparken, Bayburt Özel İdare Spor da 27 puanda kaldı.

SAKARYASPORLU FUTBOLCULARA 500 BİN TL PRİM

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi içi para dolu bir çantayla Sakaryaspor soyunma odasına gelmiş ve futbolcularla bir konuşma yaparak maçı kazanmaları halinde takıma 500 bin TL prim vereceğini vadetmişti.

Sakaryasporlu futbolcular, aldıkları bu galibiyetle 500 bin TL'lik primin sahibi oldular.

Başkan, soyunma odasına içinde 500 bin TL olan çanta getirdi

Sakaryaspor, Bayburt, Spor


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