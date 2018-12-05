Başkan Sözen, Adaylık Açıklaması Yapacak

Manavgat
Belediye Başkanı Şükrü Sözen
, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi
'nden (CHP
) belediye başkanı adaylığını, yapacağı açıklama ile duyuracak.
Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat Belediye Başkanlığı adaylığını vatandaşlarla paylaşmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 7 Aralık
Cuma günü saat 14.30'da CHP Manavgat İlçe Örgütü binası önünde adaylık açıklaması yapacak. 2 dönemdir Manavgat'ta belediye başkanlığı yapan ve CHP Genel Merkezi tarafından yeniden aday gösterilen Sözen, tüm Manavgat halkını Cuma günü yapacağı adaylık açıklamasına davet etti. - ANTALYA
Şükrü Sözen,Cumhuriyet Halk Partisi,Manavgat
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:20