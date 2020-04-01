Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Sözen'den koruculara 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek çağrısı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, güvenlik korucularına 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

01.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:26
Başkan Sözen'den koruculara 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek çağrısı
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, güvenlik korucularına 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına güvenlik korucularının da destek vermesi çağrısında bulundu. Maaşlarının her ne kadar da düşük olsa da devletin yanında olduklarını göstererek ülkenin zor süreçlerden geçerken birer mesaj desteği sunmalarını isteyen Sözen, "Bizler her zaman zor ve zahmetli süreçlerde devletimizin yanında, milletimizin emrinde ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduk. Ülke olarak çok zor süreçlerden geçiyoruz. Biz güvenlik korucuları aldığımız maaşla zar zor ailelerimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi ülkemizin ve devletimizin menfaatini bütün şahsi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyasına büyük paralar yatırma imkanımız olmasa da birlik ve beraberliğimizin bir işareti olarak Türkiye'nin üçüncü büyük silahlı gücü olarak her birimiz bu kampanyaya birer mesaj atarak destek olalım. Atacağımız her bir mesaj ülkemizin birliğinde, beraberliğinde ve kardeşliğinde çimento görevi görecek, ülke düşmanlarına verilecek en anlamlı cevap olacaktır. Bu duygularla şuan ülkemizin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevleri başında olan bütün dava arkadaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Sözen'den koruculara 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:36: Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza - Haber 13:36: Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı - Haber 13:36: Fatsa'da gıda denetimleri - Haber 13:36: Güney Kore'deki ABD üssünde yeni Kovid-19 vakası - Haber 13:36: İstanbul Kalkınma Ajansından Kovid-19 projelerine 51 milyon lira destek - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber