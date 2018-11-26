Başkan Sözen Gazileri Ağırladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:52



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:52

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahit ve Gaziler Derneği Manavgat Şubesi yönetimini ağırladı.Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahit ve Gaziler Derneği Manavgat Şubesi'nin geçtiğimiz ay göreve gelen yeni yönetimini makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, Dernek Başkanı Ünsal Gün, Başkan Yardımcısı Şaban Kayar ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Sözen'e kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, işbirliği içerisinde çalışmanın önemine değindi.Manavgat Belediye Başkanı Sözen ise kahraman Gazilere her zaman minnet duyduklarını ifade ederek; "Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz, çalışmalarınıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyor, nezaket ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA