Başkan Sözlü'den Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ne Ziyaret

Sütcü: ''Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizin marka değerini güçlendirecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' .

Başkan Sözlü'yü, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar karşıladı.

Başkan Sözlü, Türk Sanayisinin Güney'deki Üssü olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini dile getirdi. Sözlü, Adana'nın kalkınmasında büyük rolü olan ve sürekli yükselen bir grafik çizen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile gurur duyduklarını belirtti.

Samimi bir ortamda geçen görüşmede, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yeni AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ı kutlayarak, başarılar diledi.