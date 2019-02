Kaynak: İHA

Başkan Subaşıoğlu'na CHP'li aileden destek: " CHP'liyim ama size oy vereceğim"DENİZLİ - Denizli Merkezefendi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçenin tüm mahallelerinde, sokaklarında ve caddelerinde hemşehrileri ile bir araya geliyor. Gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Subaşıoğlu'na bir vatandaş, "CHP'liyim ama size oy vereceğim. Çünkü çok çalışkansınız" sözleriyle destek verdi. Merkezefendi ilçesinin mevcut AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, dur durak bilmeden ilçede ziyaretlerini sürdürüyor. Mahallelerde, sokaklarda ve caddelerde esnafla ve vatandaşlarla selamlaşan, onları dinleyen Başkan Subaşıoğlu'na, Merkezefendililer de yoğun ilgi gösteriyor. Başkan Subaşıoğlu, Eflatun Sokak'taki esnafı ziyaret etti. Bölgedeki iş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı işler dileyen Başkan Subaşıoğlu esnafla uzun uzun sohbet etti. Bir vatandaş, "Bu zamana kadar hep CHP'ye oy verdim. Ama artık size, Muhammet Subaşıoğlu'na oy vereceğim. Çünkü çok çalışkansınız. Bir CHP'li olarak bunu söylüyorum" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Biz sizi destekliyoruz. Zaten kıyaslamayı halk yapıyor. Halk her şeyi görüyor başkanım. Sizin çalışkanlığınızı herkes biliyor" diyerek, desteğini ortaya koydu."Yiğidin hakkını vereceksin" Başkan Subaşıoğlu, Muratdede Mahallesi'nde Ağrılı Mehmet Ali Kaya ve ailesine misafir oldu. Aile bireyleriyle uzun uzun samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Subaşıoğlu'na aileden tam destek geldi. Ziyarette Mehmet Ali Kaya, Subaşıoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Daima yanındayız" dedi. Kaya, "İlk andan itibaren senin yanındayız. 5 yıllık dönemde yaptığın hizmetleri biliyoruz ve görüyoruz. Yiğidin hakkını vereceksin. Evimle, arabamla, oğlumla, damatlarımla senin arkandayız. Sizin arkanızdan yürüyeceğiz. Allah senden razı olsun başkanım" dedi. Başkan Subaşıoğlu da, Kaya ailesinin desteğine teşekkür etti ve "Bizler, sizlerin refahı ve huzuru için çalışıyoruz. Hedefimiz, sizlerin memnuniyetini sağlamak. 5 yıllık süreçte ilçemize birçok proje kazandırdık, her alanda hizmet ettik. Sizlerin desteği ve duası ile gönül belediyeciliği yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönem de sizlere hizmet edeceğiz" diye konuştu.