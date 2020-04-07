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Başkan Süer'den Berat Kandili mesajı

Süerler Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:14
Başkan Süer'den Berat Kandili mesajı
Süerler Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Beraat gecesinin önemine değinen Başkan Süer, "Bu gece, hayrı çok olan mübarek bir gecedir. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed (S.A.V)'e indirilen Kur'an bu gecede Levhi Mahfüz denilen özel mekandan dünya semasına topluca indirilmiştir. İbadete aşina olan kişilerin bu gece yapacakları nafile ibadet çok faziletlidir. Efendimiz buyurdular ki, 'kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa Allah-u Teala ona yüz melek gönderir, otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir, otuzu ondan dünya afetlerini giderir, onu da ondan şeytanın hilelerini uzaklaştırır.' Rahmet inmesine vesiledir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyurmuştur ki, 'Allah-u Teala bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki, Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca.' İnsanlık tarihin en zorlu sınavlarından birini verdiği bugünlerde, insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şey bu olsa gerek. Rabbimize dua etmek, tevbe-i istiğfarda bulunmak, ilahi adalete yönünü çevirmek, Allah'ın razı olduğu fiilleri yapmak ve Rabbimizin rızasının olmadığı eylemlerden kaçınmaktır. İnsanlığın kurtuluşunun ancak Allah'ın ipine sarılarak olacağının idrakine varmamız lazım. Bu gecenin hürmetine Allah'tan dileğimiz tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgınından fakirin, fukaranın, mazlumun, yaşlının, çocukların ve tüm insanlığın çok daha acı tablolarla karşılaşmadan önlenmesidir. İnşallah bu gecede kılınacak namazların, yapılan samimi duaların ve düşkünlerin nidası hatırına hastalığın bir an evvel izole edilmesidir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Kandili, Hz.Muhammed, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başkan Süer'den Berat Kandili mesajı - Haberler

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