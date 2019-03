Kaynak: İHA

Başkan Şükrü Genç 'e Sarıyer mitinginde sevgi seli CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç: "Pazar'dan sonraki Türkiye 'nin birlik beraberliğinin temellerini Sarıyer'den başlatalım""Mülkiyet problemi Büyükşehir Meclisi'nin kapısından planların geri gönderilmesiyle çözülmez"İSTANBUL - CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Sarıyerlilerle mitingde bir araya geldi. Başkan Genç, "Biz buraya Pazar'dan sonraki Türkiye'nin birlik beraberliğinin temellerini Sarıyer'den başlatalım, bu bölünmüşlüğü bitirelim, kardeşçe bir kez daha çınlatalım diye geldik" dedi. CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, yerel seçimler öncesi büyük Sarıyer buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Kutlama havasında geçen miting sevgi seline döndü. Vatandaşların alkışları ve sloganları eşliğinde alana gelen Şükrü Genç, konuşmasına şiir okuyarak başladı. Başkan Genç, "Biz buraya Pazar'dan sonraki Türkiye'nin birlik beraberliğinin temellerini Sarıyer'den başlatalım, bu bölünmüşlüğü bitirelim, kardeşçe bir kez daha çınlatalım diye geldik. Hiç kimseyi ayırmadan, sen şusun demeden, rengin, inancın, kıyafetin bu demeden herkese kapıları açtık" diye konuştu. "Mülkiyet probleminin çözümü planların reddedilerek geri gönderilmesi olmaz" Sürekli konuşulan mülkiyet probleminin çözümünün yalanla, süslü laflarla değil, bu meseleyi yaşam biçimi kılmakla olacağını söyleyen Genç, "Bütün mahallelerde beklenen olmazsa olmazlar var. Bu olmazsa olmazların en temelinde de 70, 80 yıldır oturdukları evlerin mülkiyet probleminin artık çözülmesini isteyen, kafasını yastığa rahat koyacağı evlerinin olmasını, özellikle çocuklarına devretmeyi olmazsa olmaz sayan insanlarımızın problemlerinin çözümü konusundaki çaba tek şekilde gerçekleştirilebilir. Yalanla dolanla değil. Her seçim dönemi geldiğinde süslü laflarla değil. Yapılacak şey bunu gerçek kılmaktır. Yaşam biçimi yapmaktır. Büyükşehir Meclisinin kapısından mülkiyet problemini çözecek planların reddedilerek geri gönderilmesi değil" şeklinde konuştu. "Eğer bu toplum birlik beraberliğini sağlayamazsa bu işin sonunu getiremeyiz" Her konuşmasında toplumun birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, "2009'dan itibaren en büyük sloganımız şu oldu. Eğer bu toplum birlik beraberliğini sağlayamazsa, eğer bu toplum yarını görmek, sağlam yürümek için ayağını yere basamazsa, çocukların elinden tutamazsa, her türlü saldırıya karşı birlikteliği sağlamazsak, barış içinde olmazsak bu işin sonunu getiremeyiz. Kurban olduğum Sarıyer'in yarınına, geleceğine özellikle bu ülkenin tamamına Van 'ından İzmir 'ine, Diyarbakır 'ından Edirne 'sine kadar her bir taşına toprağına kurban olduğumuz bu memleketin yarını için birlik beraberliğimize bir kez daha söz veriyor muyuz?" ifadelerini kullandı.