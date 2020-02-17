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Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye'ye çağ atlatmıştır"

Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İlçe Başkanlarına gönderdiği teşekkür mektuplarını kendilerine takdim etti.

17.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:07Başkan Süleyman Ciner:
AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İlçe Başkanlarına gönderdiği teşekkür mektuplarını kendilerine takdim etti.

AK Parti'nin 17 yıldır 'ye çağ atlatan kalkınma hamlelerini yaparken bir yandan da şer odaklarına karşı dimdik duruşuyla bir başarı öyküsü yazdığını belirten AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, "Önceki dönemlerde kutlu davamızda İlçe Başkanlığı görevinde bulunan yol arkadaşlarımız başta Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan olmak üzere eski tüm başkanlarımıza, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, bugüne kadar verdiği emeklerden ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine yazdığı teşekkür mektuplarını takdim ettik. Şahsım ve teşkilatım adına bu zamana kadar görev almış değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Emet, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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