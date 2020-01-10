Haberler » Güncel » Başkan Sülük, gazetecilerle biraya geldi - Haber

Başkan Sülük, gazetecilerle biraya geldi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:39Başkan Sülük, gazetecilerle biraya geldi
Belediye Başkanı Ali Sülük, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

Demokrasinin vazgeçilmezleri arasında yer alan basının yönetimle halk arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ali Sülük, "Kamuoyuna, doğru, ilkeli, bağımsız bilgi aktarmak adına türlü güçlüklerle ve fedakarlıkla yaptığınız çalışmaları takdirle anıyorum. Basın mensuplarımız demokrasinin vazgeçilmezleri olarak yönetimle halkımızın arasında önemli bir köprü görevi görmektedirler. Doğruları teşvik etmek, yanlışları denetlemek sureti ile toplumda dengenin oluşmasına önemli katkı sağlayan siz değerli medya mensuplarımızın daha iyi şartlarda görev yapmanız temennisi ile 10 Ocak Gazeteciler Gününüzü tebrik eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim" dedi.

İskilip Halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getiren Başkan Sülük, devraldıkları hizmet bayrağını daha üst seviyelere taşımak için bugüne kadar olduğunu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Sülük ayrıca gazetecilere belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı gazeteciler katıldı. - ÇORUM

Gazeteciler Günü, Ali Sülük, İskilip, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:13  Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Haber
17:13  Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Haber
17:12  Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da - Haber
17:12  Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Haber
17:07  Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:15:39