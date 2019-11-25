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Başkan Sülük'ten öğretmenlere yemek

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere yemek verdi.

25.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:21Başkan Sülük'ten öğretmenlere yemek
Belediye Başkanı Ali Sülük, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere yemek verdi.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Sülük, "Ülkemizi ve insanımızı yüksek idealler doğrultusunda yetiştiren ve geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden, bu uğurda memleketin en ücra köşelerinde görev yapan, çocuklarımızın ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen iyi yetişmesi için kendisini tüm benliğiyle öğrencisine adayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor,sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Eğitimdeki başarımızın devam etmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üzerimize düşen her türlü katkıyı sunacağız" dedi.

Yemeğe katılan tüm öğretmenlerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Sülük, öğretmenlere çiçek hediye etti.

Yemeğe Kaymakam Vekili Mustafa Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Belediye Meclis üyeleri ve öğretmenler katıldı. - ÇORUM

Ali Sülük, İskilip, Güncel

Kaynak: İHA

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