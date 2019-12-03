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Başkan Sunar'dan ilgi özel öğrencilerden sevgi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, meclis üyeleriyle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli öğrencilere eğitim veren Dede Korkut İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

03.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:38Başkan Sunar'dan ilgi özel öğrencilerden sevgi
Belediye Başkanı Muhammet Sunar, meclis üyeleriyle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli öğrencilere eğitim veren Dede Korkut İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Dışarıda okul müdürü Mustafa Yılmaz ve idareciler tarafından karşılanan Sunar, sıcak ve samimi karşılamadan dolayı mutluluğunu ifade etti.

Dede Korkut İşitme Engelliler Okulu'nda, ilk olarak okul müdürüne çiçek takdimi yapan Başkan Sunar, daha sonra okul idarecileriyle görüştü. Engelli öğrencilerin gelişimlerine yönelik çeşitli eğitimlerin verildiği dersliklerde engelli öğrencilerin eğitimlerini takip eden Başkan Sunar, ardından okulun çok amaçlı salonunda öğrencilerin pankartlar üzerine yazdıkları yazıyı işaret diliyle anlattıkları gösterileri hayranlıkla izleyerek duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencilerle işaret dili ile diyalog kuran Sunar, onlara gösterileri için teşekkür etti.

"HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ"

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Engelli kardeşlerimizi sadece bir gün olarak hatırlamanın doğru olmadığını ifade ederek, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Yarın nasıl bir durumda olacağını kimse bilemez. Har daim kardeşlerimizin yanındayız. Palandöken Belediyesi olarak, bugün çocuklarımızın gönüllerini kazanalım ve varsa ufak tefek eksikleri paylaşalım niyetiyle okulumuzu ziyaret ettik. Çünkü; Onların engellilerini, sorunlarını kendi sorunlarımızmış gibi görüyoruz. Bu amaçla gündelik hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz onun çabası içerisindeyiz. Onların sorunlarını çözmek bizim temel görevimiz. Devletimiz de bu anlamda sosyal politikalar, sağlık gibi alanlarda düzenlemeler yaparak engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına pek çok çalışma gerçekleştirdi. Bizler bu çalışmaların üzerine neler koyabiliriz çabasındayız. Çocuklarımızın bu anlamlı günde sergilemiş olduğu gösteriler için hem onlara hem de öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen bütün öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. " diye konuştu .

Gösterinin ardından Başkan Sunar, özel öğrencilere oyuncak ve denge oyunu hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Muhammet Sunar, Dede Korkut, Palandöken, Güncel

Kaynak: İHA

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