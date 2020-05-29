Başkan Sunar: "Hamd-ü senalar olsun"

Palandöken Belediyesi sınırlarında, koşullara uygun camilerde 2.5 aylık aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.

Başkan Sunar:
29.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:21
Palandöken Belediyesi sınırlarında, koşullara uygun camilerde 2.5 aylık aradan sonra ilk cuma namazı kılındı. Binlerce dadaş camilerde sosyal mesafe kuralına uygun biçimde ve maskeli olarak Hakk'a yöneldi. Dualar tekti: "Rabbim bu musibeti üzerimizden kaldır."

Palandöken Belediyesi ekipleri, Başkan Muhammet Sunar'ın talimatıyla, cuma namazı için müftülüklerce belirlenen camilere gelen vatandaşlara 20 bin seccade ve maske dağıttı. Müftü Solakzade'de cuma namazını eda eden Başkan Sunar'a, cuma sonrası vatandaşlar seccade ve maske dağıtımından dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

"Hamd-ü senalar olsun"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile birlikte ilçe sakinleriyle saf tutan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Cemaatle yeniden Allah'ın huzurunda durmanın mutluluğunu yaşadık. Sonsuz hamd-ü sena olsun. Müşterek duamız, bu illetten tez zamanda kurtulmaya, yeniden omuz omuza namaz kılacağımız günlere oldu. Rabbim cumamızı kabul etsin" dedi.

Namaz sonrası çok sayıda vatandaş, Palandöken Belediye Başkanı Sunar'ın yanına gelerek şükran hislerini paylaştı, belediyenin armağan ettiği seccade ve maske için teşekkürlerini ifade etti. Vatandaşlar ortak ifadelerinde, "Başkanımız yine özel bir yaklaşımda bulunarak, maske ve seccade dağıtımı gerçekleştirdi. Kendisine ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammet Sunar, Palandöken, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Haberler››Güncel››Başkan Sunar: 'Hamd-ü senalar olsun' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:16: Yunak'ta normalleşme sürecinin ardından ilk cuma namazı kılındı - Haber 16:16: Başkan Atay'dan Cuma namazında anlamlı hediye - Haber 16:15: Adana'da ölümle tehdit edildiğini iddia eden kadın yardım bekliyor - Haber 16:14: El freni çekilmeyen otomobil hareketlendi, çarptığı 4 arkadaş yaralandı - Haber 16:13: Ege'de cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı (2) - Haber 15:44: 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi