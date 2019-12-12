Başkan Sunar muhtarlarla istişare etti

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Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal

İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı ile ilgili "Aralık ayında kar yağışı ihtimali çok düşük" açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz yıl bugünse İstanbul'a mevsimin ilk karı düşmüş, şehrin bazı bölgelerinde insanlar yürümekte dahi zorlanmıştı.