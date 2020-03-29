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Başkan Sunar: "Palandökenlinin emrindeyiz"

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen korona virüsle mücadele sürecine Palandöken ilçesi olarak özel bir yaklaşım ve Cumhurbaşkanlığınca öngörülen program dahilinde katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

29.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:27
Başkan Sunar:
Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen korona virüsle mücadele sürecine Palandöken ilçesi olarak özel bir yaklaşım ve Cumhurbaşkanlığınca öngörülen program dahilinde katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Süreçte kısa adı PALTİM olan 'Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi'ni daha aktif hale getirdiklerini, Merkezin, engelliler ve özel durumu olanlara hane hane hizmet taşıdığını kaydeden Sunar, PALTİM üzerinden gelen vatandaş taleplerini değerlendirdiklerini belirtti. Palandöken Belediyesi'nin Korona virüs ile mücadele kapsamında hizmete aldığı PALTİM, 60 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını kapıya teslim ediyor. Bugüne kadar 860 aileye cevap veren PALTİM, ilçe sakinlerinin duasını alıyor. Korona virüs vakasının duyulmasıyla birlikte Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar Başkanlığında, Başkan yardımcıları ve uzman isimlerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kısa adı PALTİM olan, Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi'nin aktif hale getirilmesi kararlaştırıldı. Kısa sürede alt yapısının tamamlanmasının ardından 21 Mart'ta hizmete başlayan PALTİM, bugüne kadar 860 vatandaşa cevap verdi.

Özellikle yaşlı nüfus ile birlikte ilçede yaşamlarını sürdüren kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ve engellilerin özel hizmetinde olan PALTİM'in işleyişine dair bilgiler veren Başkan Sunar, "Korona virüs musibetinin duyulmasıyla birlikte Palandöken Belediyesi olarak hemen harekete geçtik. Bu salgınla mücadele noktasında önce yapılabilecekleri masaya yatırdık. Sağlık Bakanlığımızın uyarı ve önerilerine dikkat kesildik. İlçemizin dezenfeksiyonu için 50 kişiden oluşan 25 ekip oluşturduk. Ekiplerimiz, aldıkları eğitimden sonra sahaya çıktı. Toplu yaşam alanlarına öncelik vererek, ilçemizin bugün her noktasına ulaştırdığımız dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdi. Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM)'i hizmete aldık. Burada da 15 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Toplum sağlığını düşünerek evde kalan, ileri yaş grubunda bulunan nüfusun ihtiyaçlarını kapıya teslim etmenin yanı sıra çağrı merkezi hizmeti de veriyoruz. Bugün itibariyle 860 aileye hizmet vermiş durumdayız. 65 kişilik bir ekiple çalışma yürütüyoruz. Hassasiyetle, özveriyle görevini yerine getiren ekibimizi yürekten kutluyorum. Palandökenlinin sağlığı ve mutluluğu için mesai harcayan arkadaşlarıma minnettarız" diye konuştu.

Sunar'dan Evde Kal Çağrısı

Palandöken halkına 'evde kal ' çağrısını da yineleyen Başkan Sunar, Cumhurbaşkanlığı tarafından kaydedilen tedbirler ve hayata geçirilen hastalıktan korunma disiplin ve programına herkesin uyması gerektiğini hatırlatarak, "Süreçte hayatlarını halka hizmete adayan sağlık personeli başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

PALTİM'e 442 315 0888 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Palandöken, Güncel

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