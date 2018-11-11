Başkan Taban, Ampute Futbolcuları Ziyaret Etti

İnegöl
Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa
Ampute Gücü oyuncularıyla bir araya geldi.
Taban, yeni sezon hazırlıklarını İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde (DOSTUM) sürdüren ampute futbol takımı Bursa Ampute Gücü'nü ziyaret etti.
Kulüp Başkanı Faruk Kuzu
, yöneticiler, teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen Taban, tatlı ikramında bulunup yeni sezon öncesi takıma başarılar diledi.
Taban, ampute milli takımının Dünya Kupası'nda Türkiye
'ye yaşattığı gurura işaret ederek, "Normal futbolda istediğimiz başarıyı bir türlü elde edemedik ama sağolsunlar ampute sporcularımız bizleri gururlandırdılar. Sizler de inşallah bulunduğunuz ligde güzel başarılar elde edersiniz. Kazasız belasız bir sezon diliyorum." dedi.
Kulüp yöneticileri, ziyaret anısına Taban'a üzerinde isminin yazılı olduğu takım forması hediye etti.
Bursa,İnegöl
11 Kasım 2018 Pazar 16:23