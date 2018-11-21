Başkan Taban Basın Mensuplarıyla Gündemi Değerlendirdi

Taban, 1 yıllık görev süresinin değerlendirilmesinden yeni belediye hizmet binasına, yerel seçimlerden yeni döneme ilişkin konulara kadar birçok konuda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, basın mensuplarıyla belirli aralıklarla gerçekleştirdiği kahvaltılı buluşmalar kapsamında bu sabah düzenlenen organizasyonla İnegöl'deki yerel basın mensuplarını ağırladı. Emir Kafede gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya, İnegöl'deki basın kuruluşlarının yönetici ve muhabirleri katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının açılışında, Başkan Taban açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban, sabah buluşmasıyla gündemi değerlendirmek istediklerini ifade ederek; "8 Kasım itibariyle 1 yılımı tamamladım. Bu 1 yıllık zaman içerisinde koşturmacalarımız oldu. Sizler de bunlara şahitlik ettiniz. Temayül yoklamaları tüm partilerde devam ediyor. Partimiz de bu noktada her şehirde en doğru adayları belirleyebilmek adına çabasını devam ettiriyor. Çıkacak sonuçlar ülkemize hayırlar getirsin" dedi.

KDV İNDİRİMİ MUTLU ETTİ

Gündeme ilişkin konulara değinerek açıklamalarını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "İnegöl'ü sevindiren gelişmelerden bir tanesi de dövizdeki hareketlenmenin ardından mobilyadaki KDV indiriminin ilçemiz için çok yerinde ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Mobilyacı arkadaşlarımız ve STK'ların girişimiyle mobilyadaki KDV indirimi talebine hükümetimiz kayıtsız kalmadı. Bundan dolayı çok mutluyuz."

KREŞ BİNASIYLA BİR ALAKAMIZ YOK

"Yerelde çok üzüldüğümüz bir olay yaşandı. Ruhsatsız bir işletmede meydana gelen 1 yaşındaki evladımızın vefatı konusu beni de son derece rahatsız eden konulardan biri oldu. Bu noktada Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iznine tabi olan işletmelerden biri. Geçmişte tespitler yapılmış, kapatılması için gerekli girişimlerde bulunulmuş. Bu vaka olmasaydı her şey farklı olacaktı ama artık konuşacak bir şey kalmıyor. Bu yer belediyenin mi diye soruldu. Duvarlarında belediye logosu bulunduğundan dolayı… Burası İnegöl Belediyesi'nin ve Psiko Tiyatro Derneği oyuncularının kullandığı bir binaydı. İnegöl Belediyesi de tiyatro, kültürel ve sanatsal faaliyetler doğrultusunda bunlara destek veriyordu ama bizim şuan orayla bir bağımız yok. İlgili dernek de oradan ayrılmıştı. Sadece dışarıdaki logoların gözükmesiyle orası İnegöl Belediyesi yeriymiş gibi algılandı. Biz orada kiracı pozisyonunda kalıyorduk."

YENİ BELEDİYE BİNASI TEKRAR İHALEYE ÇIKACAK

"İnegöl Belediyesi Hizmet Binası ile ilgili süreçle ilgili sorular geldi. Sözleşme kurallarına göre hareket edeceğiz demiştik. Uygulamaya başlandığı tarihten itibaren şantiyemizde bir tane inşaat mühendisimiz ve bir tane de inşaat teknisyenimiz şantiye personeli gibi orada görev yapıp incelemelerde bulundular. Büyük maliyetli bir proje olduğu için görevlendirme yaptık. Arkadaşlarımızın tuttukları tüm kayıtlar sonucu görevimizi eksiksiz olarak yerine getirdik ve 13 Ekim tarihi itibariyle sözleşmemizi feshettik. Fesih sonrası yatırılan teminatı gelir olarak kaydetmemiz gerekiyordu, 3 milyon TL'yi de banka hesaplarımıza aktardık. Sözleşme neyse ona uyarak gereğini yerine getirdik. Belediye inşaatı durması sonrası ne olacak? İhale yapılacak inşaatı tamamlayacağız. Bugünden oraya geçelim diye bir kaygımız yok. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte revizyon yapmamız gerekiyorsa değerlendireceğiz. İlgili şirket mutlaka bununla alakalı kendi haklarını arayacaklardır ama biz olması gerekeni yerine getirdik."

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ YAKALAMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ

"Göreve geldiğimiz günlerde bazı ifadeler kullandım, daha farklı neler olacak gibi. Ekibimizle kalan 1,5 yıl zaman zarfında en doğru ne yapabilirizi düşündük. Bana göre geride bırakabileceğimiz en güzel şey iyi bir sistemdir. Bir sistem var ama onun eksiklerini tamamlayıp vatandaşa en iyi hizmeti verecek sistemi hayata geçirmek istedik. Sisteminiz varsa her şey tıkır tıkır işleyecektir. Kurumsallaşmaya, teknolojik dönüşüme önem verdik. İnsan kaynağını önemsiyorum. Vasıflı kişiler olmadan iş yapma şansımız yok. Bu noktada çalışma arkadaşlarımla iyi planlama yaparak bugünlere geldik. Farkındalıklar oluşturmaya çalışıyoruz. Kurumsal dönüşüm ve elektronik dönüşüm noktasında adımlara atarak daha ciddi, sonuç odaklı çalışan bir yapıya dönüşmeye başladık. Bölgesinde şuanda çözümün merkezi olma noktasında en hızlı çalışan belediyeyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne vatandaşı da şehrin yönetimine ortak etmeye çalışarak 'Gelin, yaşadığınız şehre karşı sorumluluklarınızı yerine getirin' dedik. 300 bin nüfusun hepsi İnegöl'ü sahiplenmeli, sorumluluklarını yerine getirmeli. Vatandaşlarımız buna bizzat destek verdiler. Ortalamada 7 bin çağrı alıyoruz, bunun yarısında iş emri başlatıyoruz. Bu göreve geldiğimde 350 idi. İş yükümüz 10 kat artıyor. Sahada bu işler hep vardı. Farkı ne derseniz, vatandaşımız şuanda bize bildirimde bulunuyor, sorunları iletiyor. Böylelikle sorun envanteri oluşturmuş oluyoruz. Vatandaşa öyle bir hizmet sunmalıyız ki Belediyenin kapısına gelmeden işini yürütebilsin. Sırf belediye ile ilgili olan bir iş için sorumlu bulayım demesine gerek kalmaması için teknolojik altyapıyı oluşturduk. E-devlet ayağında en fazla hizmet veren belediye olmak istiyoruz. Artık her şey mobil cihazlar üzerinde kullanılmaya başlandı. Teknolojik değişim ve dönüşümü yakalamak adına ciddi adımlar atıyoruz. Belediye hizmetlerinde şuanda 12-13 işlem seviyesine geldik. Bunları çok çok artıracağız. Elektronik imza, elektronik belge yönetimi gibi önemli konulara imza attık. Artık bir evrakı taşımak zorunda kalmayarak ıslak imza zorunluluğu olan evraklar dışında tüm evrakları bilgisayardan ya da telefonlarımızdan imzalıyoruz. Saha ekipleri kurdum. Vatandaşın sorunlarını daha fazla dinliyoruz. Denetim ekibi kurdum, aksayan işleri takip etsinler diye… İnegöl'ün fikri dedik, bunlar hem kendi çalışanlarımızın hem de vatandaşların fikirlerini bize sunabilmelerini sağladı. Aylık ortalamada 250 civarında bildiri geliyor ve arkadaşlarımız da bunları değerlendiriyorlar. Ortak akıl buluşmaları gerçekleştirdik. Temiz şehir çalışmalarımız sürüyor. Trafik akışkanlığı, otopark alanlarının fazlalaştırılması gibi çalışmalarda ciddi adımlar atıyoruz. İstihdam Ofisi açtık, orada 2 personelimizi görevlendirdik. İş konuları çok fazla iletilen konulardan bir tanesidir. Bu konuda da vatandaşlarımızın kayıtlarını alıp İŞKUR ile çalışıyoruz. Devam eden projelerin açılışlarını bir bir gerçekleştireceğiz. Akhisar Pazaryeri, Sahipsiz Hayvanları Barınağı gibi açılışları da gerçekleştireceğiz. Çocuk oyun alanları, fitness alanları, semt sahaları da çok önemli. Bulunduğu bölgeler bir yaşam alanına dönüşüyor, aileler oraya gelerek çocuklarını oynatırken birbirleriyle sohbet edebiliyorlar. Öncelikli olarak 10 tane parkta kamera kurulmasıyla ilgili start verdik. Vandalizm boyutuna ulaşan görüntülerle karşılaşıyoruz. Bunları yapan da bizler gibi vatandaşlar… Bölgedeki vatandaşlarımız onları görüp bize bildirirlerse bu konuda daha etkili çalışıp kişilerin ceza alması için uğraşacağız. Kurduğumuz kameralar Emniyet Müdürlüğü kontrol odasından takip edebilecek. Mahalle konaklarının yapımı devam ediyor. Tarımda, turizmde, sanayi ve ekonomi gibi pek çok alanda adımlar atacağız."

DEVAM EDERSEK YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

"Önümüzdeki dönemde de devam edersek yapılacak çok iş var. Ciddi eksiklerimiz var. Bir Belediye Başkanının ağzından bu ifadeleri duymanız kolay olmaz ama ben özeleştiri yapıyorum. Kök problemlere bakıyorum ve doğru teşhis, tedavi uygulamak adına bunları söylüyorum. Ülkemizde de kronikleşmiş sorunların çözülmesi için bunlar gerekli. Ortada bir eksik görüyorsak, bir sorun kökten çözülmüyorsa böyle bir bakış gerekiyordur. İlklerin şehri İnegöl'de tebessüm eden, ekonomisi, tarımı, turizmi, eğitimi güçlenmiş, emin adımlarla ileriye yürüyen bir İnegöl kurgulamak istiyoruz. Devam edersek bu yapının oluşması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. 1 yılı olumlu geçirdik. Belediye Başkan yardımcısı olarak görev yapsak da şehrin tamamını yönetmeye talip oluyorsunuz. Bu süreçte iyi ekipler kurmak lazım. Allah nasip ederse bununla alakalı süreci önümüzdeki dönem gerçekleştireceğiz. İnsan kaynağı her şeyin üzerinde… Planlamayı yapan insan kaynağıdır. Dolayısıyla bu noktada daha iyi organize olmuş bir yapı halinde vatandaşlarımızın yanında olacağız. Mart ayında gerçekleştirilecek seçim sürecinin hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

MÜSLÜMANIN KİRLETMEYE HAKKI YOK

"Her işimi beğenerek ve severek, keyif alarak yaptım. Bazen daha doğru kararlar alabilir miyiz diye sorgulamışımdır. Çok detaycı olduğum noktasında bana telkinde bulunan arkadaşlarımız oldu. Planlama her şeyin önünde gider. Planlama iyi olmazsa sonuçlar da ona göre doğar. Attığımız adımlar içerisinde vatandaşın bize verdiği destek en çok hoşuma giden konulardan bir tanesidir. Benim şehrimde şuanda 7 bin çağrı alıyoruz ve 3 bin 500'ünü iş kaydı olarak alıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Çağrı merkezimiz vatandaşla ilk buluştuğumuz noktadır, yüzlerce görüşme yapıyorsunuz. Cevap veren arkadaşlarımız da etten kemikten yaratılmıştır, bazı noktalarda ciddi zorlayan konuşmalar olduğunu görüyoruz. Biz sorun çözmeye odaklanıyoruz, bu merkezimiz de önemsediğimiz hizmetlerden bir tanesi. Temizlik konusunda üzülüyorum. Elalemi methetmek işime gelmiyor ama iyi yönlerini de almak lazım. Avrupa'nın insan yönüyle Müslüman Türk'ü mukayese ettiğimizde yanımızdan bile geçemezler ama yaşam alanlarımızı daha güzel imar etmeli, daha temiz hale dönüştürmeliyiz. Müslüman insanın kirletme hakkı yok. Biz bir farkındalık oluşturmak zorundayız."

GÜVEN TELKİN EDEN BİR BELEDİYEYİZ

"Kurumumuz şuanda gelirleri dengede götürüyor. Sürdürülebilir bir mali tablomuz var. Pek çok belediye sıkıntıda olabilir ama bizler yaptığımız işlerle ilgili taahhütleri yerine getiriyoruz. Güven telkin eden bir belediyeyiz."

HER KURUŞU KENDİ PARAMIZI HARCAR GİBİ HARCIYORUZ

"Yeni Belediye Hizmet Binasıyla birlikte ek hizmet binası da başkanlık binası da merkeze toplanacak. Mevcut belediye binası Göçler Müzesi olabilir mi demiştik ama şuana kadar tam olarak verilen bir karar yok. Zaten yer hazineye ait. Orada güzel bir kurgu sağlayıp orayı yaşatmak istiyoruz. Küçük bir düzenleme yaparak yaşatmaya devam edeceğiz. Belediye binası buradan çıkıp gidecek, bedava para harcanıyor denmişti. Belediye binası oradan çıkıp gidebilir, asıl hedefimiz oradaki kavşak düzenlemesiyle birlikte parkı da birlikte yapmaktı. Maliyetinden dolayı bunu istemedim. Daha küçük bedelle kullanışlı bir hizmet sunmak istedik. Bunu da sağladık. Şehir adına güzel bir alan oluştu. Belediye binası oradan çıkmış olsa bile orası yaşamaya devam edecek. Harcadığımız her kuruşu kendi paramızı harcar gibi harcıyoruz."

HİÇBİRİMİZİN KÜSME LÜKSÜ YOK

Basın mensuplarının "Aday gösterilmezseniz kırgınlığınız olur mu?" şeklindeki soruya yanıt veren Başkan Taban; "Hiçbirimizin küsme lüksü yok. Hiçbir aday da böyle bir hareket içinde bulunmaz. Kendi başımıza iş yapmıyoruz, AK Parti'nin koyduğu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Artık ülke hızla ileriye doğru devam etsin, gelecek nesiller daha iyi istifade etsin istiyoruz. Böyle bir lüksüm olamaz. Amaç için mücadele veriyoruz ve hedeflerimizi isabetli şekilde tutturmamız lazım. Görev verilmese de bugün olduğu gibi yarın da AK Parti hedefleri için çalışacağız.".

2019'U SADECE KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYUNA AKTARACAĞIZ

"Kök sorunlara inmeliyiz. Köylerde planların değişmesi için 25 binlik planlarda imar revizyonuna gittik. Haritaların güncellenmesi 1000 ve 5 binlik imar planlarının revizesi gerçekleştirilecek. Kentsel dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yapı stoğumuz olacak ve otopark gibi alanları imar ederek başlamış olacağız. Bir noktadan başlanırsa domino etkisi oluşturacaktır. Daha rahat cadde ve sokaklar oluşturma imkânı doğar. Olamaz diye bir şey yok. Günlük yaşamda merkezde sıkışıyoruz. Bunu açmamız, dağıtmamız lazım. Bankaları dışarı çıkarın deniyor. Bunu yapmak için güçlü olmanız, yedek arsalarınız olması lazım. Bunların her biri doğal dönüşümler. Geçtiğimiz günlerde Bankalar Caddesi'nde yatay parklanmaya geçtik. Biz burada trafik akışını artırmak zorundayız. Bankalar açısından müşteri sayısında azalış varsa banka da parklanma sorununu görüp kendiliğinden dönüşüme gidecek. Herkes yer talep eder ama bu arsaları doğru değerlendirmemiz lazım. Elimizde de öyle bir arsa stokumuz yok. Kurallara uyacağız, kurallara uyduracağız. 2019 sonrasında bizi altyapı çalışmaları bekliyor. 2019'u sadece kanalizasyon ve yağmur suyuna aktaracağız ama içme suyu da yılların problemi… Su patlakları en fazla şikâyet alınan problemlerden biri. Şebeke kaldırmıyor. Siz kanalizasyonu düzeltip kapatırsınız, ardından bir başkası çıkar. İçme suyunu da içine katmamız lazım. Şehir içerisine elektronik denetim sistemi getirmek istiyoruz. Böylelikle trafik kurallarına uymayan herkese elektronik ortamdan tespit yapıp ceza verilecek."

TOKİ'YE 10 BİN BAŞVURU

"TOKİ ile ilgili 10 bin 300 kişi başvurdu. Tasnifler hazırlanıyor. TOKİ Başkanımız ile görüşme yapacağız. Onların da yatırım planı içerisine alınması noktasında çabalayacağız. Tasarruf tedbirleri var. Uygulama nasıl hayata geçer diye görüşeceğiz. 10 bin 300 kişi az bir rakam değil. Kampüsün üzerinde yerimiz hazır. 300 dönüm civarındaki bir alanda TOKİ'nin de uygun görmesiyle hızlı bir çalışma başlatmak istiyoruz. Kirada olup evine geçmek isteyen, küçük bütçelerle konut yatırımı yapmak isteyen vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek istiyoruz."

BİZİM ARAMIZ FİTNE FESATLA BOZULSUN DİYE BAKIYORLAR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile arasının bozuk olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Taban, "Bizim aramız fitne fesatla bozulsun diye bakıyorlar, öyle bir durum yok. Siyaseti asla ve asla insanları yıpratmak, zan altında bırakmak için yapmam. Siyaset benim için olmazsa olmaz değildir. Alinur Aktaş benim büyüğümdür, onun başarılı olması için elimden gelen gayreti gösteririm. Çok şeyler konuşuluyor, problem değil."