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Başkan Taban Bisiklet Sürücülerine Kask Hediye Etti

Belediye Başkanı Alper Taban, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet sürücülerine kask dağıttı.

23.09.2019 14:35Başkan Taban Bisiklet Sürücülerine Kask Hediye Etti

İnegöl Belediyesi, bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılım için Türkiye'deki 50 belediye ile birlikte akreditasyonlarını tamamlamıştı. 16 Eylül Pazartesi günü sabah sporuyla başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, hafta boyunca her gün farklı bir etkinlikle devam etti. Haftanın finali ise Pazar akşamı kask dağıtımıyla yapıldı.

ARABASIZ GÜN

Hayatına Hareket Kat sloganıyla yapılan etkinliklerin final gününde, İnegöl Belediyesi Pazar günü gün boyunca çarşı bölgesindeki bazı sokakları trafiğe kapatarak arabasız gün etkinliğini gerçekleştirdi.

Pazar akşamı ise İshakpaşa Camisinde İshakpaşa Camisinde akşam namazı kılınarak "ibadetle hayatına hareket kat" mesajı verildi. Namaz sonrası cami önünde kurulan stantta vatandaşlara yeşil elma ikramları yapıldı. Burada bulunan bisiklet sürücülerine de güvenli sürüş için kask dağıtıldı.

Akşam namazı ve kask dağıtım programına; Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, kaskları bisiklet sürücülerine tek tek takdim ederek güvenli sürüş için uyarılarda da bulundu.


İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Avrupa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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