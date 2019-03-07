Başkan Taban Çarşı Esnafıyla Bir Araya Geldi

70 esnafın katıldığı toplantıda; çarşı esnafının beklentileri, talep ve önerileri ile Başkan Taban'ın bölgeye ilişkin projeleri görüşüldü.

Şehrin yönetimine vatandaşları da dahil ederek ortak aklın çalıştığı bir yönetim tarzı oluşturan Belediye Başkanı Alper Taban, saha ekibinin yaptığı çalışmalarda vatandaşlardan gelen talep üzerine Çarşamba akşamı çarşı esnafıyla bir araya geldi. 18.30'da Kent Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen istişare toplantısına 70 çarşı esnafı katılım sağladı.

ORTAK AKLI ÇALIŞTIRABİLİRSEK FARK OLUŞTURACAK ADIMLARI ATARIZ

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Taban, "Bugün sizlerle bir araya gelme fırsatını yakaladık. Çarşı esnafımızla biraz sohbet etmek, istişare etmek istedim. Biliyorsunuz 16 ay oldu göreve geleli. 16 aydır vatandaşı dinlemeye, beraberinde önerileri ve eleştirileri toplamaya çalıştık. Bunların analizlerini yaptık. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim; benim aklım bana yeter ama şehrin ortak aklını çalıştırabilirsek fark oluşturacak adımları atabiliriz. Dolayısıyla çarşı bölgesiyle alakalı da hayata geçirebileceğimiz çalışmalar mutlaka var. Biz çarşımızda, İnegöl'ümüzün merkezinde sizin gözünüzden eksiklerimiz neler onları öğrenmek istiyoruz. Saha ekiplerimiz ziyaretler yapıp görüşmeler gerçekleştiriyor" dedi.

ÖNERİYE DE ELEŞTİRİYE DE AÇIĞIZ

Çarşıda dernekleşmeyle ilgili çalışmalar olduğunu kaydeden Taban, "Böyle bir talep olduğunu biliyoruz. Dernekleşme olursa talepler ve çalışmalar daha kolay ilerleyebilir diye düşünüyoruz. Burada sizlerden talep ve önerilerinizi, şikâyetlerinizi dinleyerek bunları nasıl olgunlaştırırız, nasıl hayata geçiririz noktasında çalışacağız. Zamanında bölgede bir yenilenme, düzenleme çalışmaları yapıldı. Bölgenin aktivitesini arttırabilmek adına bir şeyler yapıldı. Lakin konjektür her an değişebiliyor. Örneğin aydınlatmaların eksik olduğuna dair çok fazla bildirim alıyoruz. Çarşımızda nasıl bir çalışma yapılabilir, neler gereklidir bunları sizlerden dinleyebilmek adına bugün sizleri davet ettik. Bu öneri de olabilir, eleştiri de olabilir hiç fark etmez. Hepsine açık olduğumu ifade etmek istiyorum. Gönül rahatlığıyla düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Buradan çıkacak sonuçları da hayata geçirme adına ekiplerimizle birlikte çalışacağız" diye konuştu.

115 FİRMAYLA ANKET YAPILDI

Başkan Taban, geride kalan 16 aylık süreyi ağırlıklı olarak vatandaşları dinleyerek geçirmek istediklerini de vurgulayarak şöyle devam etti: "Elimizde çok güncel bilgiler var. Örneğin; çarşı bölgemizde 84 firmadan bizlere dernek kurulmasıyla ilgili talep gelmiş. 60 firmadan çevre düzenleme ve peyzaj, ışıklandırma ve tabelalarla ilgili 43 firmamız talepte bulunmuş, 24 firma trafikle ilgili görüşlerini bildirmiş. Bunlar bayramlarda çarşının trafiğe kapatılması, bisiklet ve motosikletlerin çarşıya girmesi gibi… Benzer şekilde devam eden öneri, eleştiri ve şikayetler var elimizde. 115 firmamızı ziyaret ettik."

Konuşmanın ardından istişare toplantısı soru cevap şeklinde devam etti. Çarşı esnafı sırasıyla söz alarak sorunlarını, sıkıntılarını, öneri ve taleplerini iletti. Başkan Taban yeni döneme ilişkin çalışmalarda yer alan bazı projeleri burada esnafla paylaşırken, yapılaması istenen diğer hususlara ilişkin de notlar alınarak değerlendirileceği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler