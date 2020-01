Başkan Taban'dan Maça Davet

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bu hafta turuncu lacivertli temsilcimiz, ligin 13. Haftasında İnegöl 'de Ziraat Bankası ile karşılaşıyor. Bu kapsamda 25 Ocak Cumartesi saat 16:00'da İnegöl İlçe Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi, İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alper Taban bir açıklama yaparak seyirci desteği beklediklerini beyan etti.

TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ

Açıklamasında İnegöl Belediyespor'a başarı dileklerini ileten Başkan Taban, maçlarda seyirci desteğinin önemine vurgu yaparak; "Takımımız bu hafta Ziraat Bankası ile karşılaşıyor. Maç İlçe Kapalı Spor Salonun'da olacak. Takımımıza başarılar diliyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi taraftar desteği önemli. Bu yüzden ilçe halkımızı maçın heyecanını birlikte paylaşmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

ŞEHRİMİZ İÇİN HER ŞEYİN EN İYİSİ

Birlik ve beraberlik ruhunun sporda da önemli olduğunu belirten Taban, " Şehrimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İnegöl her alanda başarılı, her alanda adından söz ettirebilecek güzel bir şehir. Elbette takımımız tüm maçlarına başarmak için çıkıyor. Bu anlamda daha iyisi adına her zaman çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ancak burada önemli olan birlik ruhumuz, aynı heyecanı paylaşabiliyor olmamız. Bu doğrultuda takımımıza başarılar diliyor, tüm ilçe halkımızı takımızı desteklemeye bekliyoruz" dedi.