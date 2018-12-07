Başkan Taban, Engelli Aileleri Evinde Ziyaret Etti

Belediye hizmetlerinin yanı sıra farklı sosyal çalışmalarla da ilçe halkının yanında olan İnegöl Belediyesi, vatandaşların sesine kulak vermek adına aile ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, aile ziyaretleri kapsamında Perşembe akşamı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle iki engelli aileyi ziyaret etti.

İlk ziyaret Burhaniye Mahallesinde ikamet eden, eşi doğuştan görme engelli olan ve kendisi de 2016 yılında görme yetisini kaybeden Mustafa Özdemir'in ailesine gerçekleştirildi. 4 yaşında bir erkek ve 2 yaşında bir kızları olan Özdemir çifti, Başkan Taban'ı sevinçle karşıladı. Yapılan ziyaretten son derece mutlu olan aile, engelli bireylerin yaşadığı zorluklardan kendi yaşam öykülerine kadar pek çok konuda bilgi paylaşımında bulundu. Anne-babanın görme engelli olduğu ailede, aile fertlerinin umut dolu yaşamları ise dikkat çekti.

Başkan Taban, ikinci aile ziyaretini ise Ertuğrulgazi Mahallesinde ikamet eden İsmail ailesine gerçekleştirdi. 39 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Hasan İsmail'in ailesine yapılan ziyarette, cenaze nedeniyle şehir dışında bulunan Hasan İsmail bulunamadı. Annesi ve eşi Nurcan İsmail ile biri 9 yaşında ve biri de 2 buçuk yaşında olan iki kızları, Başkan Taban'ı konuk etti.

Alper Taban, her iki ziyarette de ailelerin taleplerini can kulağıyla dinlerken, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.