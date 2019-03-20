Başkan Taban Huzurevi Sakinleriyle Oylat'ta Buluştu

İnegöl Belediyesi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yalılar Haftası kapsamında Huzurevi Müdürlüğü organizasyonuyla burada kalan büyüklerimiz için bir dizi etkinlikler hazırladı. Her gün bir etkinliğin gerçekleştirildiği hafta kapsamında Pazartesi günü Közbahçe'de öğle yemeği programı yapıldı. Salı günü Bursa ve Panorama 1326 Fetih Müzesi ziyareti yapan İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi sakinleri, bugün de Oylat'ta misafir edildi.

OYLAT'TA BAŞKANLA KAHVALTI

Oylat gezisinin bir bölümünde Belediye Başkanı Alper Taban da huzurevi sakinlerine eşlik etti. Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin'in de hazır bulunduğu programda huzurevi sakinleri Aşiyan Otel'de kahvaltı yaptı. Kahvaltı sırasında Alper Taban, huzurevi sakinleriyle sohbet edip haftalarını kutladı. Daha sonra otel önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

365 GÜN GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ

Yaşlılar Haftası ve Oylat programına ilişkin burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Yaşlılar Haftası münasebetiyle Huzurevimizde kalan büyüklerimizi Oylat'a getirerek onlarla güzel bir mekanda buluşmak istedik. Bugünkü etkinliğimizi Yaşlılar Haftası münasebetiyle yaptık ama oluşturduğumuz fiziki imkanlarla, sunmuş olduğumuz hizmetlerle biz yılın 365 günü büyüklerimize, insana insan değeri vererek görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu işin içine sevgimizi de koyduk, gönlümüzü de koyduk ve büyüklerimizi her anlamda sahiplenerek onların mutluluğu için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. İyi ki varlar. Hepsiyle ayrı ayrı birebir de sohbet etmeye çalışarak mutlu olup olmadıklarını, ihtiyaçlarının olup olmadıklarını, eksiklerimizin olup olmadığını onlara da sorarak bu süreci hep birlikte el birliği ile sürdürüyoruz. Ben bu vesileyle tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyorum. Onları bir fırsat olarak görüyorum. Hayır dualarını alabilmek için ekibimizle birlikte onlara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ben tüm ilçe halkımızı da onları ziyaret ederek bu mutluluğa ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Taban kahvaltının ardından ayrılırken, Huzurevi sakinleri ise gün boyu Oylat'ta hamama girip doğada dolaşarak keyifli bir zaman geçirdi.

Kaynak: Bültenler