Başkan Taban Personelle Bir Araya Geldi

Belirli zaman dilimlerinde farklı birimlere yönelik personel ziyaretleri gerçekleştiren Belediye Başkanı Alper Taban, bugün personel buluşmaları kapsamında 3 farklı Müdürlüğü ziyaret etti. İlk buluşma 08.15'te İnegöl Belediyesi şantiyesinde Park Bahçeler Müdürlüğü personeli ile oldu. Ardından 09.00'da şantiye konferans salonunda Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Taban, 09.30'da da Katı Atık Aktarma Merkezinde Temizlik İşleri Personeliyle buluştu. Personel buluşmalarında Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu ile ilgili daire müdürleri de hazır bulundu.

ÇOK YOĞUN BİR SÜREÇ GEÇİRDİK

Ziyaretler sırasında personele hitaben konuşmalar yapan Taban, 16 aydır Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü hatırlatarak; "16 aydır birlikte çalışıyoruz. Çok hızlı bir sürecin içerisinde, ani bir değişiklik oldu. Beklediğimiz, planladığımız bir şey değildi. Görev tevdi edildi, bu süreçte de biran önce işin bütününe hakim olmaya çalışmak çok kolay, basit bir şey değil. Öncesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapsam da ister istemez 23 Müdürlüğün tamamının yaptığı işleri, çalışma arkadaşlarımızı, daire müdürlerimizi, ilgili çalışan arkadaşlarımızı yani bu ailenin içerisindeki insanları ve işi kontrol altına almak bile başlı başına bir zaman. Bu anlamda çok yoğun bir süreç geçirdik. Ben her birinize teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Benim tüm çalışma arkadaşlarım verilen talimatları harfiyen yerine getiren ve bu anlamda en iyi hizmeti sağlayan kişiler. Biz de sürece dahil olduktan sonra dedik ki arkadaşlar lütfen gördüklerinizi iletin, paylaşın, önerin, düşünce ve fikirleriniz bizim için önemli. Yani illa her şeyi Belediye Başkanı düşünecek diye bir şey yok. Belediye Başkanının aklı kendine yeter. Ama bu şehrin ortak aklını çalıştırırsak, çalışma arkadaşlarımız da dahil olmak üzere çok daha güzel, akılcı, isabetli kararlar alarak bu şehrin eksiklerini, ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi belki önden giderek yenilikleri de yakalama şansını elde edebiliriz demiştik. Ben ortak aklı vurgularken laf olsun diye vurgulamadım. Sizleri gerçekten seviyor ve değer veriyoruz derken bunları laf olsun diye söylemedim. Allah kalbimizi, zihnimizi, gönlümüzü bilendir. Ondan şüphe yok. İyi niyetimi, samimiyetimi son ana kadar korumaya devam ederim" dedi.

FİKİR GÖLÜ PROJESİYLE SİZLERİ DE YÖNETİM SÜRECİNE DAHİL ETMEYE ÇALIŞTIK

"Ben işimi profesyonel yapmak zorundayım" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, "Eksikler aksaklar olmuyor mu? Muhakkak var. Olmadığını söyleyemem ancak kanunla yönetiliyorsunuz, mevzuatlarınız var, şehrin bir takım beklentileri var ve elinizdeki kaynak belli. Bu süreçte ne yaptık mesela; mahallelerimize mevcudun dışında neler ekleyebiliriz dedik. İnegöl'ün Fikri diye bir sayfa oluşturduk. Vatandaşlarımıza dedik gelin buraya proje ve önerilerinizi atın dedik. Fikir Gölü dedik çalışma arkadaşlarımız için bir alan açtık. Buralarda fikirlerinizi paylaşın diyerek sizleri de bu sürece dahil etmeye çalıştık. Şöyle bir tezim var; bir işi yapan insan yaşadığı sorunu ve problemi daha iyi tespit eder. Bunlar üzerine de kafa yorar. Bu sebeple sizlerin fikirleri bizim için çok önemli. Geride kalan 16 aylık süreyi de hep birlikte sunduğumuz fikirlerle, bu fikirleri uygulayarak, daha uzun süre isteyenleri planlayıp gelecekle ilgili çalışmalarımızın arasına koyarak bugüne geldik" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler