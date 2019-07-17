Başkan Taban yaz spor okullarını ziyaret etti

Her yaştan bireye hizmet anlayışıyla doğumdan ölüme kadar her alanda çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu yıl Belediye spor bünyesinde gerçekleştirdiği yaz spor okullarında çıtayı yükselterek kontenjanı 4 katına çıkardı. Yaz spor okullarında yoğun bir eğitim dönemi devam ederken, Başkan Taban da 8 ayrı branşta süren eğitimlere zaman zaman ziyaretler gerçekleştirerek genç sporcularla bir araya geliyor.

JİMNASTİK KURSU ÖĞRENCİLERİNDEN PARKUR GÖSTERİSİ

Belediye Başkanı Alper Taban, yaz spor okulları ziyareti kapsamında bugün jimnastik ve voleybol kurslarını ziyaret etti. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda devam eden eğitimlerde ilk olarak jimnastik kursuna gelen Taban, burada minik sporseverlerin aldıkları eğitimi izledi. Jimnastik kursu öğrenciler, mini bir parkur gösterisi de sunarak aldıkları eğitimin başarısını ortaya koydu.

Ardından yine aynı salonda voleybol kursunu ziyaret eden Taban, burada da yaz okulu öğrencileriyle sohbet etti. Taban, "Antrenmanınızı bir süre izledim. Gayet güzel, başarılı bir çalışma yaptığınızı gördüm. Yüzleriniz gülüyor, şevk ve azimle çalışıyorsunuz. Tebrik ediyorum hepinizi. Sizlerin görüş ve önerileri de bizim için önemli" dedi.

8 BRANŞTA 821 ÖĞRENCİ

İnegöl Belediyesi olarak yaz spor okullarını her yıl Belediyespor bünyesinde düzenlediklerini hatırlatan Taban, "Bu yıl eğitimlerimiz 821 öğrenciyle start aldı. Her yıl bir önceki yıla göre öğrenci sayımız ve hizmet kalitemizi katlayarak sürdürüyoruz. Yaz spor okulları eğitimlerimiz birinci dönem 24 Haziran'da başladı, 24 Temmuz'da sona erecek. İkinci dönem ise 02 Ağustos-06 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 8 ayrı branşta düzenlenen Yaz Spor Okullarımızda; Voleybol, Basketbol, Masa Tenisinde, Yüzme, Jimnastikte, Okçuluk, Oryantiring Ve Spor Tırmanış branşında kayıt alındı. Toplamda 821 sporcu yaz spor okullarının ilk döneminden faydalanıyor" şeklinde konuştu.

HEDEF 7'DEN 77'YE HERKESE SPOR YAPTIRMAK

Bugünkü yaz spor okulu ziyaretini jimnastik ve yaz spor okullarının ilgi gören branşlarından olan voleybola yaptıklarını da kaydeden Taban, "Jimnastik branşında yaşları biraz daha küçük evlatlarımızın aldıkları eğitimleri, kendilerini geliştirmelerini keyifle izledik. Voleybol branşımızda da 3 grubumuz mevcut. Toplamda 126 öğrencimiz var. Hafta içi Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri eğitim veriliyor. Sporu ve sporcularımızı seviyoruz, önemsiyoruz. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi bizim için önemli. Mahiyeti ne olursa olsun 7'den 77'ye sporu tabana yaymaya özen gösteriyoruz. Bir milletin sporda gösterdiği azim, onun geleceğini yükseltir. Çünkü sağlıklı kafa, sağlıklı vücutta bulunur" diye konuştu.