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Başkan Tahmazoğlu hastaları ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti.

03.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:48 Başkan Tahmazoğlu hastaları ziyaret etti
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunup, karanfil verdi.

Başkan Tahmazoğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 'sinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yaşlılarımızı ve hastalarımızı ziyaret ederek onlara moral vermeliyiz. Belediyemiz bünyesinde bulunan Halkla İlişkiler ekibimiz sık sık hastanelerde yatan hastalarımızı ziyaret ederek hastalarımıza moral veriyorlar. Biz de Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek sohbet edip onlara moral verdik. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, AK Parti, Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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