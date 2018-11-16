Başkan Tahmazoğlu'ndan yeni çiftlere nikah sürprizi

16 Kasım 2018 Cuma 11:01



16 Kasım 2018 Cuma 11:01

Başkan Tahmazoğlu'ndan yeni çiftlere nikah sürpriziŞahinbey'de 6 bin 648'inci nikahı Tahmazoğlu kıydıGAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu nikah kıymak için Şahinbey Nikah Dairesi'nde sıra bekleyen yeni çiftlere sürpriz yaparak 6 bin 647 ve 6 bin 648'inci çiftin nikahını bizzat kıydı.Son yıllarda Türkiye'nin en çok nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey Belediyesi nikah kıyımı on sürat devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıymak için sıra bekleyen vatandaşları ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Tahmazoğlu, daha sonra ise 2018 yılı içerisinde Şahinbey ilçesindeki 6 bin 647 ve 6 bin 648'nci çiftlerin nikahını bizzat kıydı. Yeni çiftleri tebrik eden Tahmazoğlu, çiftlere fincan takımı hediye etti. Nikahın ardından açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak evlendirmeye devam ediyoruz. Şuanda 2018 yılı Kasım ayının ortasında sayılırız. Bugün bu sene 6 bin 648'inci nikahımızı kıymış olduk. Hedefimiz yıl sonunda kadar 7 bin 500, 7 bin 600'leri yakalamak. Bildiğiniz gibi Şahinbey Belediyesi Türkiye'de en fazla nikah kıyılan belediye konumunda ve aynı zamanda Türkiye'de en fazla çocuğun da doğduğu belediye konumunda. Ben yeni çiftimize mutluluklar ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.Nikahı kıyılan Ayşe-Erkan Fırat çifti ise, "Nikahımızı kıydığı için Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzde yanımızda olduğu için çok mutluyuz. Gurur duyduk. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.