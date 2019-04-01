Başkan Tahmazoğlu Şahinbey'de Destan Yazdı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üçüncü kez Şahinbey Belediye Başkan adaylığına gösterilen Mehmet Tahmazoğlu, yüzde 60,25 oy alarak yeni bir rekora daha imza attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şahinbey İlçesine 3. kez belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Tahmazoğlu, yeniden belediye başkanı seçildi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ayrıca aldığı yüzde 60,25 oy oranı ile en yakın rakibine açık ara fark attı.Artarak gelen sevgi2009 yılındaki yerel seçimlerde yüzde 51.7, 2014 yılında yüzde 55.3 oy alarak, vatandaşın büyük bir teveccühünü kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 60,25 oy alarak yeni bir rekora imza atmış oldu."Destan yazdınız"Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'in torunlarının destan yazdığını belirterek, "2001 yılında çıktığımız bu kutlu davada Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki girdiğimiz tüm seçimlerden zaferle çıktık. Geçtiğimiz gün şehadetiyle andığımız ve 99 yıl önce Elmalı Köprüsü'nde 'Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diyen Şahinbey'in torunları olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Ecdadımız Antep savunmasında ve Çanakkale'de nasıl bir destan yazdıysa sizde Şahinbey'de bir destan yazdınız. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi."Gaziantep'te bir ilke imza attık"Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'de milletin desteğiyle rekora imza attıklarını belirterek, "Şahinbey çarpık yapıları ve etnik yapısıyla zor bir yer. Bir zamanlar birileri Şahinbey bizim kalemiz diyordu. Şimdi aynı partiye yüzde 320 fark atarak geride bıraktınız Allah sizlerden razı olsun. Bundan 10 yıl önce Şahinbey'e aday olduk. Teşkilatımız ve halkımız bize güvendi ve sizler o dönem Şahinbey'de yüzde 52 oy ile bizleri belediye başkanı seçtiniz. Biz de teşkilatımız ve ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak 2014 yılına getirdik. 2014 yılında halkımız daha çok destek verdi ve yüzde 55 oy oranı ile yeniden Şahinbey'e belediye başkanı seçti. Sayın Cumhurbaşkanımız 26 Ocak'ta Gaziantep'e geldi ve yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığına adaylığımızı açıkladı. Allah kendisinden razı olsun. Cumhurbaşkanımız benden bir söz istedi ve Şahinbey'den yeni bir rekor beklediğini söyledi. Bende teşkilatıma ve Şahinbey halkına güvenerek, size yeni bir rekor getireceğiz dedim. Bu gün Gaziantep tarihinde ilk defa belediye olarak yüzde 60'ın üzerine çıktık. Zirve de kalmak zirveye çıkmaktan zordur. Her seçimde oyunu artırarak gelmek gerçekten çok zordur. Sizler bize Şahinbey halkı olarak güvendiniz ve inandınız bizde ekip olarak çalıştık inşallah bundan sonra daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı."Sözümüzü rekorla tuttuk"AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, tüm teşkilatların çalışmasıyla bir rekora imza atıldığını belirterek "Kar demeden kış demeden bizimle yol yürüyen, Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz gibi Gaziantep'in, Şahinbey'in tüm caddelerini ve sokaklarını karış karış gezen, ev ev dolaşan, vatandaşın gönlüne dokunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu ve tüm AK Parti teşkilatını kutluyorum. Sizlerin de desteğiyle Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu en yakın rakibine fark atarak seçimi kazanmıştır. Biz Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik ve bu sözümüzü de kırdığımız rekorla tutmuş olduk" diye konuştu.Vatandaşlar 31 Mart 2019 seçimlerinde kırılması zor bir rekora imza atarak sandıktan çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yoğun sevgi gösterisinde bulunarak sloganlar attılar. - GAZİANTEP