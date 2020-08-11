Başkan Tahmazoğlu tedbiri elden bırakmıyor

Gaziantep'te 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla başlatılan korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla başlattığı denetimler kapsamında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kılınçoğlu Semt Pazarını ziyaret ederek maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması yönünde daha fazla hassasiyet gösterilmesini istedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, korona ile mücadelenin ancak hep birlikte verilecek mücadeleyle sonuca varabileceğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak korona virüsünün başlangıcından itibaren temizlik ve hijyen konularına çok büyük önem verdik. Yaklaşık Bir Milyon adet sabunu vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Sosyal marketimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza ücretsiz temizlik malzemeleri dağıttık. Bunların yanı sıra sosyal marketimizden faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere üç defa da olmak üzere toplam 3 bin 750 TL nakdi yardım yaptık. Bu süreçte iş yerleri kapanan, iş yerlerinden kira almadığımız gibi faaliyetlerini sürdüren iş yerlerinden normal kiranın yarısını aldık. İlan ve reklam vergilerini 6 ay erteledik. Fenni muayene ücretlerini yüzde 50'ye, iş yeri açma ruhsatlarını 1 TL'ye indirdik. Hem vatandaşımıza hem de esnafımıza sosyal anlamda destek olmaya çalıştık. Bunların yanı sıra maske üretimi yaparak vatandaşlarımıza maske dağıtımı gerçekleştirdik. Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla 56.000 iş yeri denetimini gerçekleştirdik ve denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu süreç içerisinde vatandaşımıza sadece nakdi olarak 30 milyonun üzerinde destek sağladık. Bu yardımların yanına ayni yardımları da eklediğimizde Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza 50 milyonun üzerinde destek sağladık. Vatandaşlarımızdan korona ile mücadele de hijyen, maske ve mesafe kurallarına önemle dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi. - GAZİANTEP