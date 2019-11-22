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Başkan Tamer Kıran: "Balıkçı barınakları konusu kanayan yaradır"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya'da sektör temsilcileri ile buluşmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Antalya'ya geldi.

22.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:05Başkan Tamer Kıran:
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu üyeleri, 'da sektör temsilcileri ile buluşmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Antalya'ya geldi. Mevcut balıkçı barınaklarının amaç dışı kullanılmasını da değerlendiren Başkan Kıran, "Balıkçı barınakları konusu kanayan yaradır. Gerçekten avcılık yapan bu işi ekmek için yapanlardan bahsetmiyorum. Hayatında istavrit tutmayan, sandalı olmayan kişilerin barınakları mesken tuttuklarını ve amaç dışı kullandıklarını görüyoruz" dedi.

Başkan Tamer Kıran'a Antalya DTO Şube Başkanı Ahmet Çetin, İMEAK DTO Başkan Danışmanı Hüsnü Çöllü ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Başaran Bayrak, Burak Akartaş, Uğur Sina Şen, Mustafa Can da eşlik etti.

"Başkanımız Tamer Kıran'ı Antalya'da ağırlamaktan çok memnunuz"

DTO (Deniz Ticaret Odası) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı Antalya'da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ahmet Çetin, "Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran'ı Antalya'da ağırlamaktan çok memnunuz. Burada denizcilerimiz ile bir araya gelerek onların istek ve önerilerini alıyoruz. Başkanımızın yakın ilgisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretlerin ilk durağı Alanya

Ziyaretlerin ilk durağı Alanya olurken, Alanya Öğretmenevi'nde düzenlenen ve yüze yakın Alanyalı sektör temsilcisinin katıldığı kahvaltıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yaklaşık iki yıl önce göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında üyelere bilgiler verdi. Antalya bölgesinin ve Alanya'nın kendileri için önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, bölgenin deniz turizminde de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Kıran, "Antalya Şubemiz ile birlikte denizcilik sektörünün gelişmesi ve deniz turizminden daha çok verim alınması adına çalışmaktayız. Amacımız bölgenin sektördeki lokomotifi olan deniz turizminin gelişmesi adına İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak her türlü desteği vermek. Sizlerden gelen her türlü istek ve öneriyi değerlendiriyoruz" dedi.

Mevcut balıkçı barınaklarındaki sorunlar

Mevcut balıkçı barınaklarının amaç dışı kullanılmasını da değerlendiren Başkan Kıran, "Balıkçı barınakları konusu kanayan yaradır. Gerçekten avcılık yapan, bu işi ekmek için yapanlardan bahsetmiyorum. Hayatında istavrit tutmayan, sandalı olmayan kişilerin barınakları mesken tuttuklarını ve amaç dışı kullandıklarını görüyoruz. Yeni gündem maddelerimizden bir tanesi de bu. Halen bu konu Tarım Bakanlığında. Bizim yapmamız gereken bu konuyu bir an çözmek olacak" dedi.

Antalya ve Kemer'de de denizciler ile buluşacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran Alanya ziyaretleri sonrası Manavgat'a geçti ve MATSO'da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Kıran, programları doğrultusunda Antalya'da ve Kemer'de de sektör temsilcileri ile bir araya gelecek. - ANTALYA

Tamer Kıran, Antalya, Ekonomi

Kaynak: İHA

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