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Başkan 'tan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u konuk etti.

26.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:38Başkan 'tan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkanı Necati 'u konuk etti. Ziyarette Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, geçtiğimiz yaz Sarıgöl'de gerçekleştirilen asfalt çalışmaları nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Başkan Yardımcısı Hamza İlhan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Ziyarette konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, geçtiğimiz yaz Sarıgöl'de gerçekleştirilen asfalt çalışmaları nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Başkan Selçuk, "Mevsimin sonunda olmasına rağmen gayet iyi oldu. Memnuniyet iyi, olumlu dönüşler alıyoruz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Geçtiğimiz 2 ay içerisinde kendi ekiplerimizle ve araçlarımızla il genelinde 360 kilometre asfalt yaptık. Geçtiğimiz sene bu noktada hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şükür karşılığını gördük. İl genelinde 360 kilometreyi buldu, 40 kilometresi de Sarıgöl'de. Emeği geçenlere, destek verenlere teşekkür ediyoruz. Seneye inşallah daha güzel haberlerle karşınıza çıkacağız" diye konuştu. - MANİSA

Cengiz Ergün, Sarıgöl, Selçuk, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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