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Başkan Tanğlay, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:40Başkan Tanğlay,
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Kentteki bir kafede yerel ve ulusal medya temsilcileriyle buluşan Tanğlay, gazetecilerin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.
Gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir iş olduğunu belirten Tanğlay, "Biliyorum, zor bir mesleğiniz var. Sürekli sahadasınız. Sizler olmazsanız, belki hiçbir şeyden haberimiz olmayacak, halkın gelişmelerden haberi olmayacak. Bu değerli mesleği yaptığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, gazeteciler gününüzü kutluyorum." dedi.

Nesrullah Tanğlay, Gazeteciler Günü, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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