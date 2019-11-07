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Başkan Tanğlay'dan Mevlid Kandili mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:32 Başkan Tanğlay'dan Mevlid Kandili mesajı
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tanğlay, yayımladığı mesajında, "İslam dünyasında, Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği gece Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu mübarek geceye bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimiz, Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamberdir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.), biz Müslümanlar ve bütün insanlık için her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat sürmüş; ahlakı, sevgiyi, merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır. Bu gece Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in dünyaya şereflendirdiği gecedir. Bu önemli gecede ellerimizi semaya açalım, barış için, insanlığın güzel yarınları için dua edelim, günahlardan olabildiğince kaçalım. Tutum ve davranışlarımızı O'nun örnek ahlakına ve tavsiyelerine göre şekillendirelim. Bu duygu ve düşüncelerle Bitlis'teki, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni kutlar; sevgi, saygı ve selamlarımı sunarım" dedi. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Mevlid Kandili, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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