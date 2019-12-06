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Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

06.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:45Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, düzenledikleri istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda mahalle muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Tanğlay, muhtarların mahalle sakinleri ile belediye arasında birer köprü olduğunu ifade etti. Tanğlay, "Belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahallelerimizdeki istek ve sorunları dinliyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarımızla, ilimiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetler ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ise kentte gerçekleştirilen çalışmalar için Başkan Tanğlay'a teşekkür ettiler. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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