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Başkan Tanış, engellilerle bir araya geldi

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi.

03.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:39Başkan Tanış, engellilerle bir araya geldi
'ın Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi.

Özel öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Tanış, şarkılarla onlara eşlik ederek çeşitli hediyeler verdi. Özel öğrenciler, Başkan Tanış'ın gösterdiği ilgiye, sevgiyle karşılık vererek mutluluklarını ifade ettiler. Tiyatro gösterisi ve masal anlatımının olduğu programda, çocuklar doyasıya eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Daha sonra saz ve darbukalar eşliğinde türküler seslendiren çocuklar, özel günlerinde gönüllerince eğlendiler.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal hayata katılmalarını sağlayacak projeler geliştirdiklerini ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Engelli vatandaşlarımız bizler için her zaman önceliğimiz oldu. Bizler, birbirimizi anladığımız her an bir engeli daha yıkarız ve yaşamı herkes için huzurlu kılmış oluruz. Sizler, bizlerin duaları, evlatları ve çocuklarısınız. Gürpınar Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içinde engellerle karşılaşmadan yer almasını sağlamayı en önde gelen görevlerimiz arasında görmekte ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sadece 3 Aralık'ta değil biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Engelsiz Yaşam Merkezimize de gereken desteği veriyoruz. Sizler için ne gerekirse de yapacağız. Sizleri çok seviyoruz" diye konuştu.

Program, öğle yemeğiyle son buldu. - VAN

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Aralık, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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