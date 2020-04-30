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Başkan Tanış fideleri toprakla buluşturdu

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda mevsimin ilk fideleri toprakla buluştu.

Başkan Tanış fideleri toprakla buluşturdu
30.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:47

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda mevsimin ilk fideleri toprakla buluştu.

Vatandaşlara farklı üretim modelleri oluşturmak için hayata geçirilen ve yıl içerisinde domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, karpuz ve çilek gibi ürünlerin üretildiği seralardaki çalışmaları inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilk fideleri toprakla buluşturarak can suyunu verdi.

Bahar mevsimi ile birlikte ilçe genelinde hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Tanış, "Gürpınar Belediyesi olarak bir yandan korona virüs salgınına yönelik oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışırken bir yandan da rutin işlerimizi aksatmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl ata tohumu ile üretimine başladığımız seralarımızda gıda güvenliğinin korunması ve kaliteli ürün elde edilmesi için arkadaşlarımız titizlikle çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız için uygun üretim modelini oluşturduğumuz seralarımızın yanı sıra 2 bin 100 adet ceviz, bin adet badem fidanını muhtarlarımız aracılığıyla mahallelerimizde toprakla buluşturduk. Tüm çabamız daha güzel bir Gürpınar'ın inşası içindir" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Güncel, Haber

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