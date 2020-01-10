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Başkan Tanış'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:26Başkan Tanış'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
'ın Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, gazetecilik mesleğinin kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmenin yanında, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyerek, "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımız; kamuoyunun bilgilendirilmesinde, ülkemiz ve dünya gündeminin şeffaf, tarafsız ve doğru bir şekilde vatandaşlarımıza aktarılmasında, üstlendiği görev itibariyle en önemli kurumlarımızdan biridir. Ülkemizin her köşesinde özverili çabaları ile insanlara ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan basın çalışanlarımız, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olmada misyonunu, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirerek, düşünce hürriyeti ile hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Mesleki sorumluluk bilinciyle karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen fedakarlık ve özveri içinde görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Gazeteciler Günü, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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