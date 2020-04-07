Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Tanış'tan Berat Kandili mesajı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Berat Kandili dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

07.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:14
Başkan Tanış'tan Berat Kandili mesajı

Van 'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Berat Kandili dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Tüm İslam Aleminin Berat Kandili'ni kutlayan Başkan Tanış; rahmet, bereket, paylaşma, yardımlaşma aylarından olan Berat Kandili'nin, üç ayların sonuncusu Ramazan-ı Şerif'in habercisi ve müjdesi olduğunu hatırlattı. Berat'ın temize çıkma ve arınma anlamına geldiğini anlatan Başkan Tanış, "Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan müstesna gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden biridir. Bu gece Yüce Mevla'mızdan beratımızı isteyerek ellerimizi göğe yöneltirken, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim. Maneviyat duygularımızı en üst düzeyde yaşayacağımız bu mübarek gecenin; virüsten kurtuluşa, sağlığa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, İslam aleminin ve tüm hemşehrilerimin Berat Kandili'ni kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Hayrullah Tanış, Berat Kandili, Gürpınar, Van, Güncel

İlgili Haberler

Berat Kandili mesajları! En güzel Berat kandili mesajları! 2020 Berat Kandili mesajları! Resimli Berat Kandili mesajları 2020!Berat Kandili mesajları! En güzel Berat kandili mesajları! 2020 Berat Kandili mesajları! Resimli Berat Kandili mesajları 2020!
Berat kandili nedir? Berat kandili önemi ve anlamıBerat kandili nedir? Berat kandili önemi ve anlamı
Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili önemiBerat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili önemi
Kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? Evde pratik lezzetli kandil simidi yapma!Kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? Evde pratik lezzetli kandil simidi yapma!
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Tanış'tan Berat Kandili mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:18: Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Haber 11:18: Ahlatlı hakkak Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor - Haber 11:18: "Koronavirüs günleri"nde anneler ve çocuklar "online" eğitim ve masalla sosyalleşiyor - Haber 11:18: BM Cammu Keşmir'deki tutukluların sağlık durumunun "sıkı takibini" istedi - Haber 11:17: İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:45: Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler